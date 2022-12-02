Луцкий: ощущаем небольшой разрыв между территориальными органами и отраслевыми министерствами

Новости Беларуси. Отраслевые ведомства и местная власть намерены выстроить совместную систему работы с обращениями граждан. Лучшие наработки в информационной и идеологической сферах обсудили руководители органов госуправления и пресс-секретари ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная задача участников – найти эффективные методы взаимодействия, чтобы на всех уровнях знали о проблемах в обществе и каждого человека в отдельности. Встреча прошла на базе Министерства лесного хозяйства. Здесь уже создан и успешно функционирует отдел по информационно-идеологической работе. Специалисты регулярно проходят курсы повышения квалификации и переподготовки.

Александр Драгун, первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:

В нашей отрасли идеологическая работа выстроена на должном уровне. Безусловно, есть моменты, которые мы постоянно корректируем и изменяем. Мы проводим для граждан различные акции. Именно благодаря тому, что они проходят на всех трех уровнях: республиканском, областном и районном, люди чувствуют, что государство о них заботится. Изюминкой нашего ведомства является выстраивание идеологической работы вокруг заботы о наших людях, которые непосредственно работают в отрасли.

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Мы ощущаем небольшой разрыв между территориальными органами исполнительной власти и отраслевыми министерствами. Кажется, что каждый делает свою работу, но необходимо сосредоточиться на совместном достижении целей. Поэтому сегодня важно обсудить определенные просчеты в работе и выработать систему более эффективной работы и достижения лучших результатов.