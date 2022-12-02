Лучше тестировать по всем предметам? Лукашенко высказал сомнения насчёт системы экзаменов после школы

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел совещание по вопросам совершенствования вступительной кампании в вузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одна из главных задач – постоянные реформирования сферы образования должны прекратиться. Лукашенко: вступительная кампания в вузы не должна быть лотереей. Подробности. Глобально Александр Лукашенко не против предложенной формы, но обязан высказать сомнения. Тем более, что участники совещания единодушно уверяли Президента, что новая система максимально выверена и одобрена на всех уровнях, мол, недостатков нет. Но едва ли что-то бывает идеальным?

Елена Богданович, первый заместитель начальника главного управления по образованию Витебского областного исполнительного комитета:

Можно прокомментировать? Привезли в пункт ЦТ, пропустили, задание выполнили, вышли – мы покормили обедом, посадили в автобус и вернули обратно. Это воскресение, это май, это светло, никаких сложностей с доставкой детей с учетом светового дня не будет. Вот поверьте, Александр Григорьевич.