Лучше тестировать по всем предметам? Лукашенко высказал сомнения насчёт системы экзаменов после школы
Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел совещание по вопросам совершенствования вступительной кампании в вузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одна из главных задач – постоянные реформирования сферы образования должны прекратиться.
Лукашенко: вступительная кампания в вузы не должна быть лотереей. Подробности.
Глобально Александр Лукашенко не против предложенной формы, но обязан высказать сомнения. Тем более, что участники совещания единодушно уверяли Президента, что новая система максимально выверена и одобрена на всех уровнях, мол, недостатков нет. Но едва ли что-то бывает идеальным?
Елена Богданович, первый заместитель начальника главного управления по образованию Витебского областного исполнительного комитета:
Можно прокомментировать? Привезли в пункт ЦТ, пропустили, задание выполнили, вышли – мы покормили обедом, посадили в автобус и вернули обратно. Это воскресение, это май, это светло, никаких сложностей с доставкой детей с учетом светового дня не будет. Вот поверьте, Александр Григорьевич.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я в этом не сомневаюсь. Я в целом пытаюсь эту кухню оценить. Как это воспринято будет родителями, учениками? Правильно ли мы сделаем, что мы не встряхнем детей, как нас когда-то, по всем предметам, а не то что по двум. Русский язык, литература и история, как мы определились.
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