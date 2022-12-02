Прямой эфир

Лучше тестировать по всем предметам? Лукашенко высказал сомнения насчёт системы экзаменов после школы

02 декабря 2022 17:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел совещание по вопросам совершенствования вступительной кампании в вузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одна из главных задач – постоянные реформирования сферы образования должны прекратиться.  

Лукашенко: вступительная кампания в вузы не должна быть лотереей. Подробности.  

Глобально Александр Лукашенко не против предложенной формы, но обязан высказать сомнения. Тем более, что участники совещания единодушно уверяли Президента, что новая система максимально выверена и одобрена на всех уровнях, мол, недостатков нет. Но едва ли что-то бывает идеальным?  

Лучше тестировать по всем предметам? Лукашенко высказал сомнения насчёт системы экзаменов после школы-1

Елена Богданович, первый заместитель начальника главного управления по образованию Витебского областного исполнительного комитета:  
Можно прокомментировать? Привезли в пункт ЦТ, пропустили, задание выполнили, вышли – мы покормили обедом, посадили в автобус и вернули обратно. Это воскресение, это май, это светло, никаких сложностей с доставкой детей с учетом светового дня не будет. Вот поверьте, Александр Григорьевич.  

Лучше тестировать по всем предметам? Лукашенко высказал сомнения насчёт системы экзаменов после школы-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Я в этом не сомневаюсь. Я в целом пытаюсь эту кухню оценить. Как это воспринято будет родителями, учениками? Правильно ли мы сделаем, что мы не встряхнем детей, как нас когда-то, по всем предметам, а не то что по двум. Русский язык, литература и история, как мы определились.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Государственная политика в области образования # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Елена Богданович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«На 10 человек было 5 страховочных поясов». Строители сравнили работу в частной и государственной компании
02 декабря 2022 17:38

«На 10 человек было 5 страховочных поясов». Строители сравнили работу в частной и государственной компании

Луцкий: ощущаем небольшой разрыв между территориальными органами и отраслевыми министерствами
02 декабря 2022 16:48

Луцкий: ощущаем небольшой разрыв между территориальными органами и отраслевыми министерствами

Наталья Кочанова: ситуация в стране напрямую зависит от каждого белоруса
02 декабря 2022 16:08

Наталья Кочанова: ситуация в стране напрямую зависит от каждого белоруса