Медведев заявил, что РФ больше не будет «миндальничать» с Финляндией

По словам замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, противостояние Финляндии с Россией способно привести к окончательному краху ее государственности. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в Москве больше не намерены быть мягкими, а попытка укрепить военную инфраструктуру у границ Российской Федерации рассматривается как агрессивные действия. Медведев отметил, что последствия такого курса могут быть необратимыми.

«Миндальничать, как в 1944 году, с ними уже никто не будет. Читать им добрые сказки про муми-троллей тоже», – подытожил замглавы Совбеза РФ.

Фото: kremlin.ru