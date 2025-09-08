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Медведев заявил, что РФ больше не будет «миндальничать» с Финляндией

08 сентября 2025 13:04
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Медведев заявил, что РФ больше не будет «миндальничать» с Финляндией-0

По словам замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, противостояние Финляндии с Россией способно привести к окончательному краху ее государственности. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в Москве больше не намерены быть мягкими, а попытка укрепить военную инфраструктуру у границ Российской Федерации рассматривается как агрессивные действия. Медведев отметил, что последствия такого курса могут быть необратимыми.

«Миндальничать, как в 1944 году, с ними уже никто не будет. Читать им добрые сказки про муми-троллей тоже», – подытожил замглавы Совбеза РФ.

Фото: kremlin.ru

# Дмитрий Медведев # Международная политика

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