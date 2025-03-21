История россиянки, которая дважды не могла родить здорового ребёнка, а помогли только белорусские врачи

Мария Новикова – россиянка. Дважды пыталась постичь счастье материнства у себя на родине. Не получалось. Серьезная патология становилась причиной прерывания беременности. Казалось, признается женщина, что выхода уже нет. Но его нашли здесь, в Минске. Специалисты РНПЦ подарили надежду стать родителем. Сегодня она вернулась в «Мать и дитя» уже за вторым, рассказали в программе «Созидаем вместе».

Мария Новикова:

После пары неудачных опытов рождения в России мы с мужем приняли решение, что поедем рожать в Республику Беларусь. Вот это мои вторые роды в «Мать и дитя». Ни о чем не пожалела. Полностью доверяю этой клинике. И поэтому приехала второй раз сюда. У меня в 2008 году были роды в моем родном городе, и у ребенка была гипоксия, все сложилось не очень хорошо, не очень удачно. Меня долго там мучили, по итогу было кесарево, потом в 2017 году у меня были преждевременные роды на 25-й неделе, ну и, соответственно, ребеночка не выходили. И после этого случая мы уже поехали с мужем сюда, в Минск, на полное обследование, где у меня выявили АФС. После родов в 2020 году в «Мать и дитя» я осталась полностью довольна. Все очень дружелюбные, все очень мило. Ну, на операции – это прямо класс.