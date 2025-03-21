Спортивный гороскоп. Какие активности подходят знакам зодиака – мнение астролога

Спортсменом нужно родиться! И желательно под правильной звездой. Если наш характер и даже судьба могут быть предопределены расположением звезд и планет на небе в момент нашего рождения, то и выбор вида спорта стоит рассмотреть через призму гороскопа, рассказали в проекте «В поисках истины» на СТВ.

Анжелика Шестовец, астролог, представитель Авестийской школы астрологии:

Зодиакальный круг – это некая демонстрационная модель. Вся наша жизнь, профессии, области жизни уникальным образом соотносятся с каждым из знаков зодиака, с каждой мистерией знака зодиака. Стрельцы – великолепные педагоги, Львы – артисты, Девы – медики и ученые. Подобно этому все знаки зодиака соотносятся с каким-либо из видов спорта. Для того чтобы человек был мотивирован чем-то, какими-то астрологическими показателями, нужно посмотреть, какой знак зодиака в гороскопе человека выделен. Уже в соответствии с этим можно было бы говорить о том, куда, чем, что будет человеку интересно.

По утверждениям астрологов, за физическую активность и спорт в натальной карте ответственен Марс, именно на него важно обращать пристальное внимание при подборе рекомендаций. Однако важно помнить, что аспекты планет тоже могут вносить сильные коррективы в характеристику. Например, сегодня Марс в знаке Рака. Младенцы, рожденные в эти дни, смогут показать хорошие результаты в различных видах единоборств. Также им рекомендованы все зимние и водные виды спорта. И как альтернатива – танцы. Впрочем, у каждого знака есть отличительные черты особого спортивного призвания.

Анжелика Шестовец:

Футбол и хоккей – это те игры, которые соотносятся с зодиакальным Водолеем, гоняют мяч, шайбу. У Дев это интеллектуальные игры, это могут быть шахматы. Скорпионы, которые выживают в труднейших ситуациях, среди видов спорта – серфинг, фехтование, очень экстремальные виды спорта и так далее.

Овнам и Львам предлагаются адреналиновые виды спорта – автогонки, мотокросс, серфинг, бокс, лыжи. Неторопливым Тельцам – дзюдо, гольф, марафонские дистанции. Неутомимым Близнецам лучше заняться теннисом, бегом, спортивными танцами. Весы и Рыбы могут выбрать неагрессивные виды спорта – шахматы, танцы, плавание, фигурное катание. А огненным Стрельцам звезды советуют широкие пространства – верховая езда, горные лыжи, велоспорт, гребля. Однако если взять гороскопы известных спортсменов, то совпадения по звездам – минимальны, как и анонсированные победы. Впрочем, астрологи заявляют: для рекордов тоже есть свои минуты и часы. И эти закономерности чаще всего касаются не просто спортсменов-одиночек, но в целом сборной.