Прямой эфир

Подразделения РЭБ Беларуси пополнились новыми станциями мониторинга и помех

15 декабря 2022 08:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Парк машин подразделений радиоэлектронной борьбы пополнился новыми станциями мониторинга и помех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония передачи ключей от техники прошла 14 декабря в Полоцке.  

Подразделения РЭБ Беларуси пополнились новыми станциями мониторинга и помех-1

Образцы разработаны белорусской оборонкой. Техника способна вскрыть работу источников радиоизлучения и определить их местоположение как на земле, так и в воздухе. Аппаратура распознает любые виды цифровых сигналов на дальности в десятки километров.  

Подразделения РЭБ Беларуси пополнились новыми станциями мониторинга и помех-4

Игорь Король, первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:  
Военно-промышленный комплекс нашей страны обладает, скажу так, уникальными возможностями по производству средств РЭБ. Наши средства радиоэлектронной борьбы знают и ценят во всем мире, поверьте мне. Во-вторых, сегодня за этими войсками будущее. Зачастую сражения выигрывают, еще их не начиная. И в этом тоже заслуга подразделений радиоэлектронной борьбы.  

Подразделения РЭБ Беларуси пополнились новыми станциями мониторинга и помех-7

Радиоэлектронная борьба – передовая область вооруженного противостояния и сложнейший интеллектуально-технический компонент противоборства. В реальных условиях войска РЭБ способны выводить из строя систему управления подразделениями условного противника, обеспечивать противовоздушную оборону, препятствовать вражеской разведке.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Игорь Король # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Картины написаны в редкой технике. В Витебске открылась выставка портретов советских актеров
15 декабря 2022 07:23

Картины написаны в редкой технике. В Витебске открылась выставка портретов советских актеров

«Станьте рядышком с нашими детками». 15 декабря в Беларуси стартует акция «Наши дети»
15 декабря 2022 07:13

«Станьте рядышком с нашими детками». 15 декабря в Беларуси стартует акция «Наши дети»

Белорусские военные в рамках проверки боевой готовности преодолели Неман по понтонно-мостовой переправе
15 декабря 2022 06:53

Белорусские военные в рамках проверки боевой готовности преодолели Неман по понтонно-мостовой переправе