Подразделения РЭБ Беларуси пополнились новыми станциями мониторинга и помех

Образцы разработаны белорусской оборонкой. Техника способна вскрыть работу источников радиоизлучения и определить их местоположение как на земле, так и в воздухе. Аппаратура распознает любые виды цифровых сигналов на дальности в десятки километров.

Игорь Король, первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

Военно-промышленный комплекс нашей страны обладает, скажу так, уникальными возможностями по производству средств РЭБ. Наши средства радиоэлектронной борьбы знают и ценят во всем мире, поверьте мне. Во-вторых, сегодня за этими войсками будущее. Зачастую сражения выигрывают, еще их не начиная. И в этом тоже заслуга подразделений радиоэлектронной борьбы.