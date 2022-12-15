Подразделения РЭБ Беларуси пополнились новыми станциями мониторинга и помех

Новости Беларуси. Парк машин подразделений радиоэлектронной борьбы пополнился новыми станциями мониторинга и помех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония передачи ключей от техники прошла 14 декабря в Полоцке.
Новости Беларуси. Парк машин подразделений радиоэлектронной борьбы пополнился новыми станциями мониторинга и помех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония передачи ключей от техники прошла 14 декабря в Полоцке.
Образцы разработаны белорусской оборонкой. Техника способна вскрыть работу источников радиоизлучения и определить их местоположение как на земле, так и в воздухе. Аппаратура распознает любые виды цифровых сигналов на дальности в десятки километров.
Игорь Король, первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
Военно-промышленный комплекс нашей страны обладает, скажу так, уникальными возможностями по производству средств РЭБ. Наши средства радиоэлектронной борьбы знают и ценят во всем мире, поверьте мне. Во-вторых, сегодня за этими войсками будущее. Зачастую сражения выигрывают, еще их не начиная. И в этом тоже заслуга подразделений радиоэлектронной борьбы.
Радиоэлектронная борьба – передовая область вооруженного противостояния и сложнейший интеллектуально-технический компонент противоборства. В реальных условиях войска РЭБ способны выводить из строя систему управления подразделениями условного противника, обеспечивать противовоздушную оборону, препятствовать вражеской разведке.
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