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Белорусское общество «Знание» отмечает 75 лет со дня основания. Вадим Гигин рассказал о его деятельности

15 декабря 2022 08:38
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Новости Беларуси. Белорусское общество «Знание» приблизилось к значимой дате в истории – объединение отмечает 75 лет со дня основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Белорусское общество «Знание» отмечает 75 лет со дня основания. Вадим Гигин рассказал о его деятельности-1

За 2022 год были проведены сотни лекций и диалоговых площадок с белорусами по обсуждению актуальных вопросов. Один из главных принципов объединения – способствовать сохранению объективной картины о важных и знаковых для нашего народа, государства и общества событиях.  

Белорусское общество «Знание» отмечает 75 лет со дня основания. Вадим Гигин рассказал о его деятельности-4

Вадим Гигин, председатель республиканского государственно-общественного объединения «Знание»:  
Мы говорим: «Знание – сила». Это популяризация научных достижений, это, безусловно, донесение политической информации нашему обществу. Как это было во время изменений и дополнений в Конституцию, подготовки и проведения референдума. Безусловно, это поиск новых форм коммуникации с обществом, чтобы это было интересно, увлекательно. Новые формы появляются, но мы не забываем и о наших традициях. Накануне 75-летия у нас прошел лекторий-марафон на базе Академии управления. Как мне кажется, это было очень мощно, интересно. Вызвало такую дискуссию живую. И запрос у людей. Мы будем продолжать такие лектории проводить, готовы к сотрудничеству со всеми нашими общественными организациями. И мы видим, что есть динамика. Самое главное – востребованность у нашего общества.  

Белорусское общество «Знание» отмечает 75 лет со дня основания. Вадим Гигин рассказал о его деятельности-7

Десятки общественных деятелей, политологов и журналистов 15 декабря разберут вопросы современности в телевизионном эфире. Темы для дискуссий знакомы каждому: от конституционного референдума до национальной идеи. К экспертно-медийному телефоруму можно присоединиться на телеканале «Беларусь 1» сразу после программы «Панорама».  

Белорусское общество «Знание» отмечает 75 лет со дня основания. Вадим Гигин рассказал о его деятельности-10

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# Государственная социальная политика # общество # Вадим Гигин # Фотофакт

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