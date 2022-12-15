Белорусское общество «Знание» отмечает 75 лет со дня основания. Вадим Гигин рассказал о его деятельности

Вадим Гигин, председатель республиканского государственно-общественного объединения «Знание»:

Мы говорим: «Знание – сила». Это популяризация научных достижений, это, безусловно, донесение политической информации нашему обществу. Как это было во время изменений и дополнений в Конституцию, подготовки и проведения референдума. Безусловно, это поиск новых форм коммуникации с обществом, чтобы это было интересно, увлекательно. Новые формы появляются, но мы не забываем и о наших традициях. Накануне 75-летия у нас прошел лекторий-марафон на базе Академии управления. Как мне кажется, это было очень мощно, интересно. Вызвало такую дискуссию живую. И запрос у людей. Мы будем продолжать такие лектории проводить, готовы к сотрудничеству со всеми нашими общественными организациями. И мы видим, что есть динамика. Самое главное – востребованность у нашего общества.