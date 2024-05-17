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Лукашенко и Алиев посещают возрождаемые территории Азербайджана

17 мая 2024 10:41
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Продолжается государственный визит Президента Беларуси в Азербайджан. После насыщенного переговорного дня в Баку утром 17 мая Александр Лукашенко прилетел в Физули, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко находится с визитом в Азербайджане. Подробности первого дня переговоров здесь.

Лукашенко и Алиев посещают возрождаемые территории Азербайджана-1

У трапа самолета белорусского лидера встретил Ильхам Алиев. Президенты сегодня посещают возрождаемые территории. Им показали макеты новых аэропортов Физули и Зангелан, которые построили в рекордно короткие сроки, всего за несколько месяцев. Они оснащены современными технологиями и системами навигации.

Лукашенко и Алиев посещают возрождаемые территории Азербайджана-4

– Какая длина полосы?
– 3 000 метров. Она позволяет принимать любые виды бортов. В данный момент имеется 80 районов, территория 130 гектаров.

Лукашенко и Алиев посещают возрождаемые территории Азербайджана-7

По маршруту президенты поехали в одной машине, причем за рулем был азербайджанский лидер. Во время поездки Александр Лукашенко и Ильхам Алиев осмотрели территории города, разрушенные объекты и перспективные районы для застройки.

Лукашенко и Алиев посещают возрождаемые территории Азербайджана-10

Физули – город с большим транспортно-логистическим потенциалом. Согласно генплану, до 2040 года его население увеличится до 50 тысяч человек. Сейчас здесь всего несколько тысяч жителей. После осмотра Физули лидеры направились в город Шуша. Как накануне заявил Александр Лукашенко, нужно создавать в регионе рабочие места. Обеспечивать гражданам достойную жизнь. Это займет время, Беларусь готова принимать участие в модернизации и строительстве инфраструктурных объектов.

# Беларусь-Азербайджан # общество # Александр Лукашенко # Ильхам Алиев

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