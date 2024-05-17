Лукашенко и Алиев посещают возрождаемые территории Азербайджана

Продолжается государственный визит Президента Беларуси в Азербайджан. После насыщенного переговорного дня в Баку утром 17 мая Александр Лукашенко прилетел в Физули, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко находится с визитом в Азербайджане. Подробности первого дня переговоров здесь.

У трапа самолета белорусского лидера встретил Ильхам Алиев. Президенты сегодня посещают возрождаемые территории. Им показали макеты новых аэропортов Физули и Зангелан, которые построили в рекордно короткие сроки, всего за несколько месяцев. Они оснащены современными технологиями и системами навигации.

– Какая длина полосы?

– 3 000 метров. Она позволяет принимать любые виды бортов. В данный момент имеется 80 районов, территория 130 гектаров.

По маршруту президенты поехали в одной машине, причем за рулем был азербайджанский лидер. Во время поездки Александр Лукашенко и Ильхам Алиев осмотрели территории города, разрушенные объекты и перспективные районы для застройки.