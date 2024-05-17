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Военно-политическая обстановка в мире требует особого внимания – Хренин

17 мая 2024 10:32
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Военно-политическая обстановка в мире требует особого внимания к вопросам обороноспособности. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин на сборе, посвященном военной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военно-политическая обстановка в мире требует особого внимания – Хренин-1

До его участников доведут тенденции развития ситуации по внешнему контуру Беларуси, способы применения и борьбы с беспилотниками с учетом опыта украинского конфликта. В центре внимания будет и формирование народного ополчения на примере одного из сельсоветов Могилевской области.

# Национальная безопасность # общество # Виктор Хренин

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