Лукашенко находится с визитом в Азербайджане. Подробности первого дня переговоров
Беларусь и Азербайджан одинаково понимают мир и то, куда он движется. Между нами нет закрытых тем – об этом заявил Президент нашей страны во время государственного визита в Азербайджан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ильхам Алиев пригласил Александра Лукашенко во время встречи на полях саммита СНГ в Петербурге, и в течение нескольких месяцев он был организован. Официальный Минск и Баку связывают давние дружеские отношения, а с сегодняшнего дня две столицы связаны и побратимски. Соответствующий документ подписали в присутствии двух Президентов – разумеется, он не единственный. Достигнуты договоренности и в сфере сельского хозяйства, и в таможенной. Одобренное сегодня пойдет на пользу обеим странам. Азербайджан сейчас вступает в непростой период приведения в порядок территорий Нагорного Карабаха, и белорусы тут готовы помочь по любым направлениям, где мы компетентны и нужны, как сказал Александр Лукашенко: сделаем, как никто в мире.
Алена Сырова работает в эти дни в Баку.
Преимущественно солнечный Баку утром 16 мая был слегка хмур, но на глазах исправлялся, чем ближе становилась встреча глав двух государств. Визит Александра Лукашенко в Азербайджан носит ранг государственного, а это значит, предусматривает все официальные почести, включая встречу с караулом, хотя и без них белорусов, независимо от ранга, здесь встречают особенно радушно и заботливо. Близкие люди!
В резиденции «Загульба» белорусский Президент был три года назад. С тех пор изменился как минимум контекст, в регионе тогда не была решена главная из проблем – полыхал Нагорный Карабах. Задачей номер один была остановка кровопролития. Ее удалось решить. Наверняка эту тему обсуждали лидеры в общении тет-а-тет, раз ее же подняли и в превью ко встрече в расширенном составе.
Алиев: мы были бы рады, если бы белорусские компании участвовали в восстановлении освобождённых территорий – подробности.
Александр Лукашенко продолжил коллегу в еще более прямой манере, расставив совершенно четко акценты и приоритеты Беларуси, которые всегда были последовательны.
О своих намерениях помогать в налаживании мирного быта белорусы говорили давно, здесь могут быть полезны и наша техника, и наши навыки в строительстве, в том числе и агрогородков. В начале июня азербайджанские специалисты приедут на «Белагро» и предметнее изучат этот вопрос. Для Азербайджана это вообще новая форма. В 1990-е здесь пошли по пути развития фермерства, со временем оно естественным образом укрупняется, но глобально с выбранного пути Азербайджан в сфере АПК сворачивать не планирует, при этом заимствуя лучшее у тех, кто лучше.
Меджнун Мамедов, министр сельского хозяйства Азербайджана:
В Азербайджане в селах у нас есть фермеры, люди, которые содержат 1, 2, 3 голов крупного рогатого скота. У нас Министерство по социальной защите, у них есть программа по самозанятости. Они закупают крупный рогатый скот и предоставляют этим фермерам, чтобы они могли получать молоко и пользоваться продукцией, которую они сами производят. На первом этапе планируют завезти 500 голов.
Министры сельского хозяйства Беларуси и Азербайджана поделились планами о совместных проектах
Белорусским товарам станет проще попасть на полки азербайджанских магазинов. Руководители таможенного ведомства сегодня подписали соглашение о взаимном применении электронных систем сертификации происхождения товаров. Но конкурировать придется самостоятельно.
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