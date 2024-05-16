Лукашенко находится с визитом в Азербайджане. Подробности первого дня переговоров

Беларусь и Азербайджан одинаково понимают мир и то, куда он движется. Между нами нет закрытых тем – об этом заявил Президент нашей страны во время государственного визита в Азербайджан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ильхам Алиев пригласил Александра Лукашенко во время встречи на полях саммита СНГ в Петербурге, и в течение нескольких месяцев он был организован. Официальный Минск и Баку связывают давние дружеские отношения, а с сегодняшнего дня две столицы связаны и побратимски. Соответствующий документ подписали в присутствии двух Президентов – разумеется, он не единственный. Достигнуты договоренности и в сфере сельского хозяйства, и в таможенной. Одобренное сегодня пойдет на пользу обеим странам. Азербайджан сейчас вступает в непростой период приведения в порядок территорий Нагорного Карабаха, и белорусы тут готовы помочь по любым направлениям, где мы компетентны и нужны, как сказал Александр Лукашенко: сделаем, как никто в мире. Алена Сырова работает в эти дни в Баку.

Преимущественно солнечный Баку утром 16 мая был слегка хмур, но на глазах исправлялся, чем ближе становилась встреча глав двух государств. Визит Александра Лукашенко в Азербайджан носит ранг государственного, а это значит, предусматривает все официальные почести, включая встречу с караулом, хотя и без них белорусов, независимо от ранга, здесь встречают особенно радушно и заботливо. Близкие люди!

В резиденции «Загульба» белорусский Президент был три года назад. С тех пор изменился как минимум контекст, в регионе тогда не была решена главная из проблем – полыхал Нагорный Карабах. Задачей номер один была остановка кровопролития. Ее удалось решить. Наверняка эту тему обсуждали лидеры в общении тет-а-тет, раз ее же подняли и в превью ко встрече в расширенном составе. Алиев: мы были бы рады, если бы белорусские компании участвовали в восстановлении освобождённых территорий – подробности. Александр Лукашенко продолжил коллегу в еще более прямой манере, расставив совершенно четко акценты и приоритеты Беларуси, которые всегда были последовательны.