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Самое страшное – авианалёты. Воспоминания ветеранов Великой Отечественной

17 мая 2024 08:37
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Май. Теплый и цветущий, почти такой же, как в 1945-м. Великая Отечественная война оставила глубокий след в истории. Ежегодно мы всей страной окунаемся в прошлое и вспоминаем страшные события того времени, а еще говорим спасибо тем, кто подарил нам, новым поколениям, возможность жить под мирным небом. Какие воспоминания хранят в себе герои войны и как чтят память жители Минщины? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

В преддверии 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков поздравления принимают главные герои – ветераны. Цветы, выступления, подарки и безграничная благодарность. Они прошли войну и такой большой ценой добыли для нас Победу.

Самое страшное – авианалёты. Воспоминания ветеранов Великой Отечественной -1

Анатолий Козел, председатель Крупского райисполкома:
Ветеранов Великой Отечественной войны осталось немного. Два ветерана, которые принимали участие в боевых действиях, которые награждены правительственными наградами, один труженик.

Фашисты организовали школу агентов гестапо. Как жители Крупок сражались во время войны – подробности здесь.

Принимала гостей в этот раз Анна Ветрова. Так и не скажешь, что этой утонченной женщине уже 99 лет. И хоть в жизни Анны Ивановны было много невзгод, улыбаться не перестает. Не стареют душой ветераны – хорошая пословица, которая отлично применима здесь. А судьба у Анны Ивановны действительно непростая. Родилась в Воронежской области. После переехала в Сталинград. В 15-летнем возрасте узнала, что такое война.

Самое страшное – авианалёты. Воспоминания ветеранов Великой Отечественной -4

Анна Ветрова, ветеран Великой Отечественной войны:
Я поступила в техникум после 8 класса, но учиться не пришлось. Когда я прочла, что я зачислена, потом возвращалась домой, у нас на столбах были репродукторы, там сообщили, что началась война. Вот так я и услышала о войне. Начались бомбежки, рыли окопы. Никакого студенческого обучения начинаться не могло.

Как только нашей героине исполнилось 16, сразу устроилась на работу в заготовительную контору. Там не покладая рук, без выходных и праздников, Анна Ивановна трудилась над тем, чтобы обеспечить фронт едой, обмундированием и сапогами. Девушка помогала рыть окопы, вела учет продуктов, которые отправляли солдатам.

Анна Ветрова:
Мы вели заготовки, ходили по дворам, собаки на нас бросались, но надо было идти. Собирали продукты, все для фронта, никаких выходных не было.

Самое страшное – авианалёты. Воспоминания ветеранов Великой Отечественной -7

Самые страшные воспоминания – авианалеты. Анна Ивановна признается, было очень страшно. Люди были в смятении и ужасе. Но молодая и отважная девочка продолжала трудиться. Понимала, от ее работы зависит сила солдат, а значит и Победа. Так в трудовом тылу Анна Ивановна проработала до конца войны.

Подробности в видео.

# Великая Отечественная война # общество # Влада Родовская # Анатолий Козел # Анна Ветрова

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