Фашисты организовали школу агентов гестапо. Как жители Крупок сражались во время войны?

Май. Теплый и цветущий. Почти такой же, как в 1945-м. Великая Отечественная война оставила глубокий след в истории. Ежегодно мы всей страной окунаемся в прошлое и вспоминаем страшные события того времени, а еще говорим спасибо тем, кто подарил нам, новым поколениям, возможность жить под мирным небом. Какие воспоминания хранят в себе герои войны и как чтят память жители Минщины? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Война – страшное слово, которое отзывается в каждой белорусской семье. И время над этим не властно. Мест, куда не ступал фашист, сея при этом разрушение и человеческую боль, в нашей стране нет. Крупский район. Уже 9 июля город был оккупирован.