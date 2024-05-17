Фашисты организовали школу агентов гестапо. Как жители Крупок сражались во время войны?
Май. Теплый и цветущий. Почти такой же, как в 1945-м. Великая Отечественная война оставила глубокий след в истории. Ежегодно мы всей страной окунаемся в прошлое и вспоминаем страшные события того времени, а еще говорим спасибо тем, кто подарил нам, новым поколениям, возможность жить под мирным небом. Какие воспоминания хранят в себе герои войны и как чтят память жители Минщины? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Война – страшное слово, которое отзывается в каждой белорусской семье. И время над этим не властно. Мест, куда не ступал фашист, сея при этом разрушение и человеческую боль, в нашей стране нет. Крупский район. Уже 9 июля город был оккупирован.
Наталья Гордынская, учитель истории Крупской районной гимназии:
Через нашу территорию проходит шоссейная, железнодорожная дорога Минск-Москва, поэтому здесь проходили очень тяжелые бои, в конце июня вся территория была оккупирована. Фашисты здесь очень зверствовали, страдало больше всего еврейское население. Тогда это было местечко Крупки, 1 975 жителей еврейского происхождения похоронены в окрестностях Крупок.
Самое страшное – авианалеты. Воспоминания ветеранов Великой Отечественной – подробности здесь.
От бывшего еврейского местечка почти ничего не осталось. От рук оккупантов погибли более 7 00 человек. Разрушено более 70 населенных пунктов Крупщины.
Наталья Гордынская:
Крупки были еврейским поселением, это было еще со времен Екатерины II, евреи занимались ремеслом и торговлей. Пострадали не только евреи, но и мирные жители, которые помогали партизанам.
На территории района появились части гестапо, были тюрьмы и концлагерь. На страшные зверства тал зреть ответ у местного населения. Появились первые партизанские отряды, движение набрало обороты. Фашисты даже организовали школу, в которой готовили агентов гестапо. За каждого пойманного партизана было обещано 13 пудов соли. Вот такая цена за жизнь.
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