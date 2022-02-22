«Ошибаться – это здорово и правильно». Как не отбить у ребёнка желание учиться?
Порой убедить ребенка делать правильные вещи бывает затруднительно. Учеба – одна из таких вещей. От успеха в ней зависит будущее вашего чада, формирование его личности, окружения, мировоззрения и характера. Сегодня мы расскажем о том, как мотивировать его на учебу и привить желание получать новые знания.
Наталья Селецкая, заместитель директора по учебной работе:
Каждому ребенку для развития необходим хотя бы один взрослый, который не чаял бы в нем души. Если у каждого ребенка будут такие взрослые и дома, и в школе, то за этого ребенка можно быть спокойным.
Лучший совет, как заинтересовать ребенка учебой, – это сделать так, чтобы он сам искренне полюбил образовательный процесс. А современное образование и подход к нему поможет это сделать.
Наталья Селецкая:
В школе важно все: и то, что дети кушают, и то, с кем дружат, и то, какие ценности транслирует учитель. Но все-таки самое главное – это учитель и отношения с ним. Если у учителя получается влюбиться в каждого ребенка в своем классе, всмотреться в каждого ребенка, увидеть его темные и светлые стороны и подсвечивать самые лучшие, самые светлые в нем, тогда он распрямляет крылья, начинает верить в себя по-новому.
Если давить на ответственность, то в итоге можно получить уставшего ребенка, который не захочет ходить сначала на кружки и секции, а затем и в школу. Но не стоит забывать, что дети должны увлекаться не только учебой, но общением со сверстниками во дворе, а также дополнительными кружками. И развивать в себе творческие или художественные качества.
Анастасия Студенцова, учитель начальных классов:
Это я его просто люблю таким, какой он есть. Я не пытаюсь его переделать и сделать удобным. Я учусь в каждом видеть личность и строить свою работу в соответствии с особенностями каждого ребенка. У меня есть дети, которые очень много двигаются и не могут учиться, сложив руки за партой, поэтому у нас есть специальные одноногие стульчики, которые помогают ребенку держать баланс, в это время его мозг работает на поддержание баланса, сосредотачивается, и ему лучше усваивать информацию. Еще мои дети знают, что ошибаться – это здорово и правильно. Когда кто-то в классе пишет на доске и делает ошибку, то мы не говорим: «О ужас», мы не ругаем его. У нас есть условный знак. Кто заметил ошибку, поднимает такой знак, и это значит: «Здорово, у нас ошибка, давайте о ней поговорим, ее разберем». Ребенок может подойти ко мне и сказать, что он чего-то не знает или не понимает, и он знает, что я всегда ему помогу и постараюсь его понять, и я его не отвергну.