«Ошибаться – это здорово и правильно». Как не отбить у ребёнка желание учиться?

Порой убедить ребенка делать правильные вещи бывает затруднительно. Учеба – одна из таких вещей. От успеха в ней зависит будущее вашего чада, формирование его личности, окружения, мировоззрения и характера. Сегодня мы расскажем о том, как мотивировать его на учебу и привить желание получать новые знания.

Наталья Селецкая, заместитель директора по учебной работе:

Каждому ребенку для развития необходим хотя бы один взрослый, который не чаял бы в нем души. Если у каждого ребенка будут такие взрослые и дома, и в школе, то за этого ребенка можно быть спокойным. Лучший совет, как заинтересовать ребенка учебой, – это сделать так, чтобы он сам искренне полюбил образовательный процесс. А современное образование и подход к нему поможет это сделать.

Наталья Селецкая:

В школе важно все: и то, что дети кушают, и то, с кем дружат, и то, какие ценности транслирует учитель. Но все-таки самое главное – это учитель и отношения с ним. Если у учителя получается влюбиться в каждого ребенка в своем классе, всмотреться в каждого ребенка, увидеть его темные и светлые стороны и подсвечивать самые лучшие, самые светлые в нем, тогда он распрямляет крылья, начинает верить в себя по-новому. Если давить на ответственность, то в итоге можно получить уставшего ребенка, который не захочет ходить сначала на кружки и секции, а затем и в школу. Но не стоит забывать, что дети должны увлекаться не только учебой, но общением со сверстниками во дворе, а также дополнительными кружками. И развивать в себе творческие или художественные качества.