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Вячеслав Реут: наша основная задача в том, чтобы отделить честно работающих людей, убрать излишний контроль

28 апреля 2022 10:22
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Новости Беларуси. Определить уязвимые точки. Комитет госконтроля в ближайшее время проведет оценку рисков деятельности некоммерческих организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Вячеслав Реут: наша основная задача в том, чтобы отделить честно работающих людей, убрать излишний контроль-1

Вячеслав Реут, директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Беларуси:  
Наша основная задача как раз состоит в том, чтобы отделить честно работающих людей, убрать излишний контроль, возможно даже, в этом направлении и сконцентрировать свои усилия именно на устранении тех недостатков, которые у нас уже выявлены. Рассмотрели еще ряд дополнительных вопросов, это и координация технической деятельности, и ход выполнения программ унификации законодательства, а также провели ряд организационных мероприятий по изменению состава нашей межведомственной комиссии.  

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# Комитет госконтроля # общество # Вячеслав Реут # Фотофакт

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