Вячеслав Реут: наша основная задача в том, чтобы отделить честно работающих людей, убрать излишний контроль

Вячеслав Реут, директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Беларуси:

Наша основная задача как раз состоит в том, чтобы отделить честно работающих людей, убрать излишний контроль, возможно даже, в этом направлении и сконцентрировать свои усилия именно на устранении тех недостатков, которые у нас уже выявлены. Рассмотрели еще ряд дополнительных вопросов, это и координация технической деятельности, и ход выполнения программ унификации законодательства, а также провели ряд организационных мероприятий по изменению состава нашей межведомственной комиссии.

«Ликвидированы 15 общественных объединений». Николай Старовойтов о проверке в 2021 году организаций органами юстиции (подробнее тут).