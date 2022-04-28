21 год назад состоялся первый полёт космического туриста

Сегодня, 28 апреля, Всемирный день охраны труда в календаре ООН. Каждый год Международная организация труда выбирает центральную тему, к которой необходимо привлечь внимание как к нерешенной проблеме в этой сфере. В этом году тема дня – «Общими усилиями сформировать позитивную культуру охраны труда». Каждый из нас может внести свой посильный вклад в сохранение своего здоровья на рабочем месте. Первый в мире воздушный кондиционер был запатентован 28 апреля в 1914 году в США

Первый в мире воздушный кондиционер был запатентован в этот день в 1914 году в США. Удалось это инженеру Уиллису Керрьеру. Сразу после этого кондиционеры стали устанавливаться в магазинах и театрах повсеместно. Правда, в те времена в качестве хладагента кондиционера выступал аммиак, а его пары вредны для человека, поэтому компрессор кондиционера и его конденсатор были помещены на улице. А через 16 лет изобрели безопасный для человека фреон. И тогда уже, применяя фреон вместо аммиака, производители собрали все части кондиционера в один корпус. Так появился оконный кондиционер. А их потомки сейчас помогают нам спасаться от жары. 21 год назад состоялся первый полет в космос космического туриста

21 год назад состоялся первый полет в космос космического туриста. В ХХ веке в космос летали только профессиональные космонавты. В новом тысячелетии выйти за пределы атмосферы стало возможным и по собственному желанию, то есть туристом. 28 апреля 2001 года стартовал российский космический корабль «Союз ТМ-32» с космонавтами Таглатом Мусабаевым и Юрием Батуриным и первым космическим туристом – американским миллионером Дэннисом Тито на борту. Экипаж провел на МКС 6 дней. Сразу после приземления Тито сказал, что он побывал в раю. За полет на околоземную орбиту Тито заплатил Российскому космическому агентству 20 миллионов долларов. Именно тогда и появилось выражение «космический туризм», начало которому положил этот полет. Фильм Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» вышел на экраны 28 апреля в 1969 году