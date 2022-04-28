«Ликвидированы 15 общественных объединений». Николай Старовойтов о проверке в 2021 году организаций органами юстиции

Новости Беларуси. Определить уязвимые точки. Комитет госконтроля в ближайшее время проведет оценку рисков деятельности некоммерческих организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совместными усилиями правоохранителей и контролирующих структур вовлечение организаций к противоправной деятельности сведено к минимуму. Тем не менее вопрос остается актуальным. 28 апреля состоялось заседание межведомственной комиссии по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности. В центре внимания разработка алгоритма действий, чтобы не допустить в дальнейшем подобных фактов.

Общественные объединения, политические партии, профессиональные союзы и не только. Формы некоммерческих организаций различные. И к ним особое внимание. В отношении свыше тысячи организаций в 2021 году проведены проверки органами юстиции.