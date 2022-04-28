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«Ликвидированы 15 общественных объединений». Николай Старовойтов о проверке в 2021 году организаций органами юстиции

28 апреля 2022 10:20
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Новости Беларуси. Определить уязвимые точки. Комитет госконтроля в ближайшее время проведет оценку рисков деятельности некоммерческих организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Ликвидированы 15 общественных объединений». Николай Старовойтов о проверке в 2021 году организаций органами юстиции-1

Совместными усилиями правоохранителей и контролирующих структур вовлечение организаций к противоправной деятельности сведено к минимуму. Тем не менее вопрос остается актуальным. 28 апреля состоялось заседание межведомственной комиссии по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности. В центре внимания разработка алгоритма действий, чтобы не допустить в дальнейшем подобных фактов.  

Общественные объединения, политические партии, профессиональные союзы и не только. Формы некоммерческих организаций различные. И к ним особое внимание. В отношении свыше тысячи организаций в 2021 году проведены проверки органами юстиции.  

«Ликвидированы 15 общественных объединений». Николай Старовойтов о проверке в 2021 году организаций органами юстиции-4

Николай Старовойтов, заместитель министра юстиции Беларуси:  
Шестистам были внесены официальные предписания, предупреждения. Поскольку в их действиях были выявлены определенные нарушения. Кроме того, Верховным судом по заявлению Министерства юстиции были ликвидированы 15 общественных объединений.  

«Ликвидированы 15 общественных объединений». Николай Старовойтов о проверке в 2021 году организаций органами юстиции-7

Нарушения выявлены и в этом году. По итогам проверок, 13 общественных объединений ликвидированы решением Верховного суда.  

Вячеслав Реут: наша основная задача в том, чтобы отделить честно работающих людей, убрать излишний контроль (здесь подробнее).  

# Комитет госконтроля # общество # Николай Старовойтов # Фотофакт

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