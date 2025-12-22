Беленченко: в рамках ЕАЭС нужно развивать совместные образовательные программы

На интеграционном треке. Почему наш маршрут уже построен на Евразийском экономическом пути? Насколько актуален формат СНГ? И бывает ли экономическая и политическая дружба в геополитике? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили международное взаимодействие.

Кирилл Казаков, СТВ: Ладно, продукты. А с чем мы еще можем выйти? Я понимаю, что все объединения – в том числе и для того, чтобы мы приходили, кричали во все горло: покупайте белорусское!

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Правильно сказал Президент. Мы должны научиться продавать. Продавать свою продукцию. Потому что качественно мы ее производим.

Никита Беленченко, политолог, директор Центра международных исследований ФМО БГУ:

Мы сходимся в той мысли, о чем говорил Президент. Необходимо развивать как одно из направлений гуманитарное измерение. То есть это сфера образования. Если у нас с Россией есть программа совместных дипломов, то есть человек закончил, он получил диплом МГИМО и МГУ, у него два диплома. То же самое должно быть и в рамках ЕАЭС и других интеграционных структур, которые есть.

Если человек стоит в аэропорту, он видит, что у него отдельный проход – это для граждан Союзного государства. Он чувствует, как россияне, так и белорусы это видят. То же самое необходимо развивать и в рамках Евразийского экономического союза.

Как только мы перейдем на этот уровень, мы будем работать. Самое главное – мы слишком требовательны к ЕАЭС, и это хорошо. Но ЕАЭС не прошел еще такой путь развития... Да, действительно, нам надо бежать, чтобы успеть. Но и этот бег должен быть планомерен.

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