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Лукашенко утвердил госпрограмму инновационного развития Беларуси до 2030 года

22 декабря 2025 16:54
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Президент утвердил государственную программу инновационного развития на 2026-2030 годы. Она сформирована с учетом предложений ученых и экспертов по совершенствованию научной сферы, а также итогов выполнения аналогичной программы в предыдущие годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В новой пятилетке в результате выполнения программы планируется, что удельный вес инновационно активных организаций увеличится до 45 %, объем экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции достигнет 9 миллиардов рублей.

# Государственная политика # Информационные технологии

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