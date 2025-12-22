Лукашенко утвердил госпрограмму инновационного развития Беларуси до 2030 года

Президент утвердил государственную программу инновационного развития на 2026-2030 годы. Она сформирована с учетом предложений ученых и экспертов по совершенствованию научной сферы, а также итогов выполнения аналогичной программы в предыдущие годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В новой пятилетке в результате выполнения программы планируется, что удельный вес инновационно активных организаций увеличится до 45 %, объем экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции достигнет 9 миллиардов рублей.