Лукашенко: Европе нужны настоящие лидеры, которые будут принимать решения и действовать
Гонка, которая определит будущее страны на ближайшие пять лет. В Беларуси продолжается электоральная кампания по выборам Президента. Интерес к избирательному процессу, ожидаемо проявляют за рубежом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько стран уже высказались о президентских выборах, но об этом позже. Пока же пройдемся по числам, которые известны на сегодняшний день.
Итак, семь минус два. Пять инициативных групп продолжают сбор подписей в поддержку потенциальных кандидатов на пост главы белорусского государства. Ольга Чемоданова и Сергей Бобриков – сошли с дистанции. Порядка 600 национальных наблюдателей аккредитовано территориальными комиссиями. Наибольшее количество направили общественные объединения. Аккредитация завершится 20 января. А уже на следующий день начнется досрочное голосование. 700 тысяч подписей (эта цифра была озвучена накануне) – уже собрано в поддержку действующего Президента, который принимает участие в электоральной гонке. Александр Лукашенко попросил людей поддержать и альтернативных кандидатов. Отметим, избиратель вправе поставить подпись в поддержку нескольких кандидатур.
Нынешний этап кампании продлится до 6 декабря. Далее территориальные комиссии проверят подлинность подписей. Собственно, регистрация кандидатов пройдет с 22 по 31 декабря включительно. А с первого дня нового года начнется предвыборная агитация. Иными словами, до финишной прямой кампании еще далеко, страниц в календаре выборов предстоит перевернуть еще немало. Тем не менее отдельные страны демонстрируют нетерпеливость. Так, Комитет по международным делам парламента Чехии уже успел признать белорусские выборы нелегитимными.
Со своими уставами в чужой монастырь идет и Литва. Перед выборами в Беларуси в Вильнюсе планируют открыть пропагандистский центр, который, как заявил глава литовского МИД, будет играть ключевую роль в распространении информации и наращивании потенциала в области прав человека. И все это, цитата, чтобы народ Беларуси мог построить демократическое будущее.
Как выглядит демократия в понимании стран западной коалиции, мы знаем. Собственно, по этой причине участков для голосования на президентских выборах 2025 года за рубежом не предусмотрено. Решать, каким путем будет идти страна, должны те, кто в ней живет. Что еще касается «прозрачности» и «демократичности» избирательных систем на Западе – эти прилагательные сомнительны по отношению к ним.
Анатолий Бояшов, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
У нас идет формирование международных стандартов. Это и организация выборов, и наблюдение за выборами, и обмен лучшими практиками защиты электорального суверенитета. И такие органы, как Консультативный совет председателей избирательных комиссий стран СНГ, позволяют на основе обмена опытом формировать свои стандарты, которые реально работают. Не те, которые на международном уровне такие яркие, которые декларируются, но за которыми ничего не стоит. А такие стандарты, которые реально позволяют делать выборы открытыми, доступными и безопасными.
Читайте по теме:
Лукашенко: мы больше не дадим возможность ни наклонить, ни на колени поставить страну, ни разрушить!
Лукашенко: очень хотелось, чтобы Трамп все-таки сделал Америку великой не во вред нам
Лукашенко о выборах: будем вместе бороться за тот курс, который мы давно определили
Как ранее замечал Александр Лукашенко, Беларусь не слишком беспокоит, что происходит за океаном – хватает своих дел. А вот Евросоюз подобной независимости продемонстрировать не может. Говорящий пример – недавний климатический саммит в Баку. Европейские лидеры не приехали, самостоятельно не сумев определиться с позицией по зеленой повестке, и ждали, какой политики в этом вопросе будет придерживаться Трамп.
Именно отсутствие настоящих лидеров сегодня приближает Европу к экономическому кризису, усугубляет недовольство населения, а вместе с тем двигает страны ЕС дальше от сотрудничества с Беларусью и Россией. Хотя запрос на возобновление отношений среди обычных людей есть. Собственно, того же требуют национальные экономики ЕС.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не хочу характеризовать их: это нехорошо. Правда, сегодня американцы уже начали о Шольца – о него ноги вытирать: что это «политический легковес». Упаси бог, я не хочу так говорить. Это сын своего народа. Что немцы заслужили, кого избрали, с тем пусть и работают. Нет людей. Все пиарятся, а принять решение и действовать – нет. Но они придут к этому. Появятся де Голли, появятся. Сейчас таких нет, все дрожат. А чего дрожать: дешевые ресурсы в России, технологии в Германии. А сейчас автопром и авиа – уже все разваливается. Вот до чего довели Европу, вместо того чтобы быть вместе. Поэтому нужно принимать решения и двигаться в этом направлении. Европа для этого созрела. Европе нужны настоящие лидеры, которые будут принимать решения и действовать.