Лукашенко: Европе нужны настоящие лидеры, которые будут принимать решения и действовать

Гонка, которая определит будущее страны на ближайшие пять лет. В Беларуси продолжается электоральная кампания по выборам Президента. Интерес к избирательному процессу, ожидаемо проявляют за рубежом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько стран уже высказались о президентских выборах, но об этом позже. Пока же пройдемся по числам, которые известны на сегодняшний день.

Итак, семь минус два. Пять инициативных групп продолжают сбор подписей в поддержку потенциальных кандидатов на пост главы белорусского государства. Ольга Чемоданова и Сергей Бобриков – сошли с дистанции. Порядка 600 национальных наблюдателей аккредитовано территориальными комиссиями. Наибольшее количество направили общественные объединения. Аккредитация завершится 20 января. А уже на следующий день начнется досрочное голосование. 700 тысяч подписей (эта цифра была озвучена накануне) – уже собрано в поддержку действующего Президента, который принимает участие в электоральной гонке. Александр Лукашенко попросил людей поддержать и альтернативных кандидатов. Отметим, избиратель вправе поставить подпись в поддержку нескольких кандидатур.

Нынешний этап кампании продлится до 6 декабря. Далее территориальные комиссии проверят подлинность подписей. Собственно, регистрация кандидатов пройдет с 22 по 31 декабря включительно. А с первого дня нового года начнется предвыборная агитация. Иными словами, до финишной прямой кампании еще далеко, страниц в календаре выборов предстоит перевернуть еще немало. Тем не менее отдельные страны демонстрируют нетерпеливость. Так, Комитет по международным делам парламента Чехии уже успел признать белорусские выборы нелегитимными.

Со своими уставами в чужой монастырь идет и Литва. Перед выборами в Беларуси в Вильнюсе планируют открыть пропагандистский центр, который, как заявил глава литовского МИД, будет играть ключевую роль в распространении информации и наращивании потенциала в области прав человека. И все это, цитата, чтобы народ Беларуси мог построить демократическое будущее.