Что тревожит белорусскую молодёжь? Мнение депутата

Условием успешного настоящего и будущего любого государства является наличие мощных патриотических сил внутри страны. При этом государственное строительство – это постоянный поиск оптимальных решений. Об этом и не только поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ».
Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Какие наказы дают молодые? Что их сегодня тревожит? Говорите ли вы с ними о патриотизме?
Светлана Винокурова, депутат Минского городского Совета депутатов:
Одна из функций депутата – то, что они встречаются на разного рода диалоговых площадках с самой разной аудиторией. Приходилось за этот срок пребывания в депутатском статусе выступать в разных аудиториях. Обратить стоит внимание особенно на школьников. В гимназии выступала как раз на тему наших основных идеологических и государственных посылов, обратила внимание на выпускников, в основном старшие классы были. Какая уверенность в себе у наших молодых людей. Спрашиваю, куда идете после гимназии? Называют несколько вузов. Я говорю, какие шансы у вас туда попасть? 120 %. Я говорю, вам 100 % достаточно. Мы уверены. То есть люди учатся, выбор осуществляют, есть стремление к знаниям, мотивированный выбор своей профессии. Я думаю, что на этих встречах еще раз подтверждается то, что государственная политика в отношении молодежи правильная.
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