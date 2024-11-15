Что тревожит белорусскую молодёжь? Мнение депутата

Условием успешного настоящего и будущего любого государства является наличие мощных патриотических сил внутри страны. При этом государственное строительство – это постоянный поиск оптимальных решений. Об этом и не только поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ».

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Какие наказы дают молодые? Что их сегодня тревожит? Говорите ли вы с ними о патриотизме?