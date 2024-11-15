Проект «Одно дело делаем!» прошёл на крупнейшем предприятии Бобруйска

Раскрыть культурный код каждого региона страны и показать всю многогранность белорусского народа. Бобруйск принимает республиканскую общественно-культурную акцию «Марафон единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа яркая и насыщенная. Организаторы удивляют как новыми проектами, так и уже полюбившимися встречами. С чего начинался путь Беларуси к производственному суверенитету – об этом говорили на предприятии «ТАиМ» в рамках проекта «Одно дело делаем!». В гости к крупнейшему в СНГ производителю тормозных аппаратов и комплектующих для машин приехали представители стратегического партнера – Минского автомобильного завода. Вот уже 30 лет предприятия идут нога в ногу, совместно решая технологические задачи и создавая востребованную и во многом уникальную технику: специальный, пассажирский и грузовой транспорт.

Кристина Верес, слесарь механосборочных работ ОАО «ТаиМ»:

Мы очень рады, что праздник прошел именно у нас. Это для нас очень важно. Мы хотели показать, что готовы принимать друзей и гостей. Приезжайте, мы покажем все и расскажем, что мы здесь производим.

Владимир Янушко, заместитель генерального директора ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:

Я на подъеме, потому что не ожидал, что будет задано столько вопросов. И вопросы касательно рынка. Значит, сегодня все-таки меняется видение у рабочих, меняется видение у руководителей среднего звена. Они понимают, что мало сделать, нужно продать. Но чтобы продать, нужно собрать. И собрать из качественных деталей. Качество – вот то, что сегодня определяет.