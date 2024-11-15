Проект «Одно дело делаем!» прошёл на крупнейшем предприятии Бобруйска

Раскрыть культурный код каждого региона страны и показать всю многогранность белорусского народа. Бобруйск принимает республиканскую общественно-культурную акцию «Марафон единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Раскрыть культурный код каждого региона страны и показать всю многогранность белорусского народа. Бобруйск принимает республиканскую общественно-культурную акцию «Марафон единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Программа яркая и насыщенная. Организаторы удивляют как новыми проектами, так и уже полюбившимися встречами. С чего начинался путь Беларуси к производственному суверенитету – об этом говорили на предприятии «ТАиМ» в рамках проекта «Одно дело делаем!».
В гости к крупнейшему в СНГ производителю тормозных аппаратов и комплектующих для машин приехали представители стратегического партнера – Минского автомобильного завода. Вот уже 30 лет предприятия идут нога в ногу, совместно решая технологические задачи и создавая востребованную и во многом уникальную технику: специальный, пассажирский и грузовой транспорт.
Кристина Верес, слесарь механосборочных работ ОАО «ТаиМ»:
Мы очень рады, что праздник прошел именно у нас. Это для нас очень важно. Мы хотели показать, что готовы принимать друзей и гостей. Приезжайте, мы покажем все и расскажем, что мы здесь производим.
Владимир Янушко, заместитель генерального директора ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:
Я на подъеме, потому что не ожидал, что будет задано столько вопросов. И вопросы касательно рынка. Значит, сегодня все-таки меняется видение у рабочих, меняется видение у руководителей среднего звена. Они понимают, что мало сделать, нужно продать. Но чтобы продать, нужно собрать. И собрать из качественных деталей. Качество – вот то, что сегодня определяет.
Производственное единство царит и в цехах градообразующего предприятия «Белшина». Промышленный флагман Бобруйска на протяжении многих лет работает в тесном тандеме с БЕЛАЗом. История сотрудничества берет свое начало с 1972 года. Неформальный диалог о совместных планах и достижениях завершился музыкальным подарком от заслуженных артистов Беларуси.
Такого еще точно не было! Рабочим бобруйского завода устроили концерт прямо в цеху.
Еще один подарок городу от марафона – мастер-класс от виртуозов Президентского оркестра, который в эти минуты проходит в бобруйской детской школе искусств. Профессиональные секреты, личные истории успеха и побед от ведущих мастеров сцены – каждый участник творческой встречи сможет узнать для себя что-то новое.