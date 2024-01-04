Серия диалоговых площадок «Молодёжь и выборы: формула ответственности» стартовала в Минске

Честно, открыто и без формальностей. В преддверии единого дня голосования, серию диалоговых площадок запустил Республиканский молодежный центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первая же встреча собрала почти сотню студентов. Многие из них примут участие в выборах впервые.

Сегодня, 4 января, спикеры знакомили ребят с новациями избирательного законодательства и ходом подготовки электорального процесса. Затронули вопросы участия в нем партий и общественных объединений, а также внутри- и внешнеполитической ситуаций. Инициатива открытого форума нашла живой отклик у студенческой аудитории. Молодежь интересовалась ходом предвыборной кампании, актуальными вопросами истории и общественной жизни.

Валерий Пиструнович, студент Белорусского государственного экономического университета: Я считаю, что достаточно важно участвовать в выборах, особенно молодежи. Потому что именно голос молодежи показывает, чего мы сейчас хотим, и показывает наше желание видеть изменения.

Артем Езерский, студент Минского государственного лингвистического университета: Один голос – это один голос, но когда каждый высказывает свое мнение, когда много людей – молодых, перспективных, способных – высказывают свое мнение, отдают свой голос, что-то происходит в этом мире, что-то начинает меняться в лучшую сторону.

Юлия Зинкевич, начальник Республиканского молодежного центра:

Сегодня у нас в гостях депутаты Национального собрания, также мы планируем приглашать и кандидатов в депутаты, чтобы ребята могли ознакомиться с программой, посмотреть, поговорить, задать интересующие вопросы.

До единого дня голосования остается чуть больше двух месяцев. Напомним, 25 февраля впервые в истории Беларуси будут избраны депутаты всех уровней: от Палаты представителей до местных Советов.