Гранты Президента Беларуси назначены 58 работникам различных сфер деятельности

Соответствующее распоряжение подписал глава государства. Поддержку получат приоритетные для Беларуси социальные проекты, исследования и разработки, которые найдут применение в производственной сфере, современные методики как в лечении, так и профилактике заболеваний. Гранты выделены и на реализацию авторских и культурно-образовательных проектов, развитие молодежных инициатив, которые нацелены на патриотическое воспитание, изучение исторического наследия.