Прямой эфир

Гранты Президента Беларуси назначены 58 работникам различных сфер деятельности

04 января 2024 16:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Гранты Президента Беларуси назначены 58 работникам организаций в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, молодежной политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гранты Президента Беларуси назначены 58 работникам различных сфер деятельности-1

Соответствующее распоряжение подписал глава государства. Поддержку получат приоритетные для Беларуси социальные проекты, исследования и разработки, которые найдут применение в производственной сфере, современные методики как в лечении, так и профилактике заболеваний. Гранты выделены и на реализацию авторских и культурно-образовательных проектов, развитие молодежных инициатив, которые нацелены на патриотическое воспитание, изучение исторического наследия.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
«Взрослые дети». Почему мужчина остаётся ребёнком?
04 января 2024 16:48

«Взрослые дети». Почему мужчина остаётся ребёнком?

Что такое синдром Питера Пэна? Рассказала психолог
04 января 2024 16:47

Что такое синдром Питера Пэна? Рассказала психолог

«Нравится заниматься красотой». Вот чему учат детей в народном коллективе «Дыяменты Нясвіжскага краю»
04 января 2024 15:11

«Нравится заниматься красотой». Вот чему учат детей в народном коллективе «Дыяменты Нясвіжскага краю»