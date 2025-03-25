Прямой эфир

В музее истории Великой Отечественной представили икону-оберег преподобной Ефросинии Полоцкой

25 марта 2025 18:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Икона-оберег преподобной Евфросинии Полоцкой заняла почетное место в экспозиции музея истории Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В музее истории Великой Отечественной представили икону-оберег преподобной Ефросинии Полоцкой-2

У уникального экспоната победная военная история, которая получила продолжение в виде сотен православных реликвий. С этой иконой известный белорусский художник Евгений Рожков, в годы войны рядовой минометчик, прошел через все испытания, выпавшие на долю его поколения. В составе 3-го Белорусского фронта участвовал в освобождении Орши, Борисова, Минска, Лиды и Гродно. Был трижды тяжело ранен. 

За свои подвиги Евгений Рожков был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени и высшей солдатской наградой – орденом Славы III степени. В преддверии празднования 60-летия Великой Победы Евгений Назарович передал свою священную реликвию в музей истории Великой Отечественной войны. Сегодня она хранится в коллекции, имеющей статус историко-культурной ценности.

В музее истории Великой Отечественной представили икону-оберег преподобной Ефросинии Полоцкой-4

Галина Павловская, заведующий отделом письменных изобразительных источников фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Всегда у него в кармане гимнастерки была эта иконка. И он считал, что именно икона Евфросинии Полоцкой, заступницы белорусской земли, покровительницы, и горячая молитва его матери помогли ему выжить в этой страшной войне. 

Он покинул этот мир в 2009 году. Но он успел написать более 600 икон. И вот здесь представлена у нас еще одна икона преподобной Евфросинии Полоцкой, но уже руки самого мастера Рожкова Евгения Назаровича, которую он подарил тоже при жизни нашему музею.

В музее истории Великой Отечественной представили икону-оберег преподобной Ефросинии Полоцкой-6

Уникальная икона-оберег была представлена в рамках выставочного проекта «Раритеты музея», приуроченного к 80-й годовщине Победы. В течение всего года раз в месяц здесь будут презентовать по одному предмету, который позволит глубже понять события того ужасного времени. 

Каждый экспонат – свидетель истории, за которым скрываются судьбы людей. А какие раритеты станут следующими, сотрудники музея не оглашают, сохраняют интригу.

# Великая Отечественная война

Другие новости рубрики

Все новости
Президент произнёс 36 слов клятвы за 35 секунд! Какой получилась церемония инаугурации – хронология
25 марта 2025 18:26

Президент произнёс 36 слов клятвы за 35 секунд! Какой получилась церемония инаугурации – хронология

Наталья Петкевич рассказала, чем белорусская инаугурация лучше заокеанской: у нас всё чётко
25 марта 2025 18:23

Наталья Петкевич рассказала, чем белорусская инаугурация лучше заокеанской: у нас всё чётко

В Минске готовятся масштабно поздравить ветеранов с 80-летием Великой Победы
25 марта 2025 18:17

В Минске готовятся масштабно поздравить ветеранов с 80-летием Великой Победы