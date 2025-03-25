В музее истории Великой Отечественной представили икону-оберег преподобной Ефросинии Полоцкой

Икона-оберег преподобной Евфросинии Полоцкой заняла почетное место в экспозиции музея истории Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У уникального экспоната победная военная история, которая получила продолжение в виде сотен православных реликвий. С этой иконой известный белорусский художник Евгений Рожков, в годы войны рядовой минометчик, прошел через все испытания, выпавшие на долю его поколения. В составе 3-го Белорусского фронта участвовал в освобождении Орши, Борисова, Минска, Лиды и Гродно. Был трижды тяжело ранен. За свои подвиги Евгений Рожков был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени и высшей солдатской наградой – орденом Славы III степени. В преддверии празднования 60-летия Великой Победы Евгений Назарович передал свою священную реликвию в музей истории Великой Отечественной войны. Сегодня она хранится в коллекции, имеющей статус историко-культурной ценности.

Галина Павловская, заведующий отделом письменных изобразительных источников фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Всегда у него в кармане гимнастерки была эта иконка. И он считал, что именно икона Евфросинии Полоцкой, заступницы белорусской земли, покровительницы, и горячая молитва его матери помогли ему выжить в этой страшной войне. Он покинул этот мир в 2009 году. Но он успел написать более 600 икон. И вот здесь представлена у нас еще одна икона преподобной Евфросинии Полоцкой, но уже руки самого мастера Рожкова Евгения Назаровича, которую он подарил тоже при жизни нашему музею.