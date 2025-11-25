Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз золотых слитков и монет из Литвы

15 золотых слитков и монет стоимостью почти 260 тысяч рублей скрыл от таможенного контроля гражданин Литвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
15 золотых слитков и монет стоимостью почти 260 тысяч рублей скрыл от таможенного контроля гражданин Литвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как рассказали в ГТК, инцидент произошел в пункте пропуска «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе. Это международный автомобильный пункт пропуска, через который проходит значительная часть грузового и пассажирского транспорта. После временного закрытия в октябре – движение здесь было возобновлено в ноябре, и сейчас переход работает в штатном режиме.
Литва возобновила работу пунктов пропуска на границе с Беларусью! Выяснили, как обстоят дела на КПП.
Вячеслав Дударевич, главный инспектор Гродненской региональной таможни:
57-летний мужчина на автомобиле Nissan проследовал по красному коридору, чтобы подать пассажирскую декларацию на временный ввоз автомобиля, а также задекларировать 5 юбилейных монет и 13 золотых слитков и монет. Только при досмотре багажа гражданина гродненские таможенники обнаружили металлический футляр, внутри которого было спрятано еще семь золотых слитков и восемь золотых монет. Теперь сокрытые ценности будут конфискованы, а гражданин заплатит штраф в размере до 30 базовых величин.
Материалы административного процесса Гродненская региональная таможня направила в суд.