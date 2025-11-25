Прямой эфир

Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз золотых слитков и монет из Литвы

25 ноября 2025 06:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

15 золотых слитков и монет стоимостью почти 260 тысяч рублей скрыл от таможенного контроля гражданин Литвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз золотых слитков и монет из Литвы-2

Как рассказали в ГТК, инцидент произошел в пункте пропуска «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе. Это международный автомобильный пункт пропуска, через который проходит значительная часть грузового и пассажирского транспорта. После временного закрытия в октябре – движение здесь было возобновлено в ноябре, и сейчас переход работает в штатном режиме.

Литва возобновила работу пунктов пропуска на границе с Беларусью! Выяснили, как обстоят дела на КПП.

Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз золотых слитков и монет из Литвы-4

Вячеслав Дударевич, главный инспектор Гродненской региональной таможни:
57-летний мужчина на автомобиле Nissan проследовал по красному коридору, чтобы подать пассажирскую декларацию на временный ввоз автомобиля, а также задекларировать 5 юбилейных монет и 13 золотых слитков и монет. Только при досмотре багажа гражданина гродненские таможенники обнаружили металлический футляр, внутри которого было спрятано еще семь золотых слитков и восемь золотых монет. Теперь сокрытые ценности будут конфискованы, а гражданин заплатит штраф в размере до 30 базовых величин.

Материалы административного процесса Гродненская региональная таможня направила в суд.

# Граница # Государственная граница Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Как увлечь студентов и повысить мотивацию к учёбе – ректор ГрГУ имени Янки Купалы в «Рецепте настоящего белоруса»
24 ноября 2025 21:09

Как увлечь студентов и повысить мотивацию к учёбе – ректор ГрГУ имени Янки Купалы в «Рецепте настоящего белоруса»

Химию на рынок гнать – большого ума не надо. Муковозчик о европейских продуктах
24 ноября 2025 19:33

Химию на рынок гнать – большого ума не надо. Муковозчик о европейских продуктах

Мужчина спас двух детей при пожаре в Горецком районе
24 ноября 2025 19:24

Мужчина спас двух детей при пожаре в Горецком районе