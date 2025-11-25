Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз золотых слитков и монет из Литвы

15 золотых слитков и монет стоимостью почти 260 тысяч рублей скрыл от таможенного контроля гражданин Литвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как рассказали в ГТК, инцидент произошел в пункте пропуска «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе. Это международный автомобильный пункт пропуска, через который проходит значительная часть грузового и пассажирского транспорта. После временного закрытия в октябре – движение здесь было возобновлено в ноябре, и сейчас переход работает в штатном режиме. Литва возобновила работу пунктов пропуска на границе с Беларусью! Выяснили, как обстоят дела на КПП.