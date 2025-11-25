Эстония получила партию самоходных артустановок из Южной Кореи

Технику приспособят к местным условиям, оснастят оборудованием связи, после чего отправят в войска. На этом военное сотрудничество не закончится. Министерство обороны планирует в 2026 году получить еще шесть единиц техники. Всего же на вооружение эстонской армии должно поступить около 40 самоходных южно-корейских артустановок. Это обойдется бюджету Эстонии примерно в 120 миллионов евро.