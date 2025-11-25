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Эстония получила партию самоходных артустановок из Южной Кореи

25 ноября 2025 06:00
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Эстония активно вооружается. Страна получила партию новых самоходных артиллерийских установок из Южной Кореи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эстония получила партию самоходных артустановок из Южной Кореи-2

Технику приспособят к местным условиям, оснастят оборудованием связи, после чего отправят в войска. На этом военное сотрудничество не закончится. Министерство обороны планирует в 2026 году получить еще шесть единиц техники. Всего же на вооружение эстонской армии должно поступить около 40 самоходных южно-корейских артустановок. Это обойдется бюджету Эстонии примерно в 120 миллионов евро.

# Международная политика

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