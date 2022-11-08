Лукашенко: «Это моя задача – оставить новому поколению в наследство нормальную систему управления»

Новости Беларуси. Законы должны быть простыми и понятными. В Беларуси продолжается процесс законодательного творчества, исходя из обновленной Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 8 ноября во Дворце Независимости представили проект закона о Совете Министров и обсудили нюансы ВНС. Новые полномочия и интегрирование, исходя из конституционно закрепленного нового института народовластия.

Глава государства постоянно погружен в геополитику, экономику, общественные настроения. Вот даже сегодня на совещании обсудили не профильные вопросы: от развития флагманов деревообработки до ВПК. Цены, ассортимент, мониторинг складских запасов. Но при всей загруженности – внимание к созданию новой законодательной основы, нового витка развития страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Поэтому я часто говорю, некоторые даже журналисты наши: вот, Президент заявил, он уходит от власти. А как мы? Разбалансировка системы. Поэтому я в шутку и сказал: Наталья Ивановна, не рассчитывай, что завтра Президент уже уйдет от власти и все. В этой части для меня очень важно, чтобы при действующем Президенте, на этом месте мог бы быть кто-то другой, мы все это утрясли. Чтобы мы, сидящие за столом, которые затеяли эту бучу, должны это все утрясти, устаканить. Придут новые люди на это готовое, которое мы должны создать. Это не шутка – управление обществом, государством, социально-экономическими процессами и сохранение суверенитета и независимости в настоящее время. Это не шутка. Только тот, кто не задумывается над этим, очень легко к этому подходит.

В этой части главная задача действующего Президента, то есть меня, – чтобы мы это все утрясли. Поэтому я и уделяю такое внимание этим нормативным правовым актам в развитие Конституции. Это моя задача – оставить новому поколению в наследство нормальную систему управления обществом и государством. Вот в чем смысл. Сколько для этого времени нужно действующему Президенту и всем нам? Сколько нужно, столько и будет.

Чтобы в будущем в стране было все по букве закона, сейчас пишут алфавит.