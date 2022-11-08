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Лукашенко: «Это моя задача – оставить новому поколению в наследство нормальную систему управления»

08 ноября 2022 21:24
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Новости Беларуси. Законы должны быть простыми и понятными. В Беларуси продолжается процесс законодательного творчества, исходя из обновленной Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 8 ноября во Дворце Независимости представили проект закона о Совете Министров и обсудили нюансы ВНС. Новые полномочия и интегрирование, исходя из конституционно закрепленного нового института народовластия.

Лукашенко: «Это моя задача – оставить новому поколению в наследство нормальную систему управления»-1

Президент дал четко понять: Беларусь будет ориентироваться не на персоны, а на закон. Задача нынешней власти – сделать его прозрачным, понятным и справедливым.

Глава государства постоянно погружен в геополитику, экономику, общественные настроения. Вот даже сегодня на совещании обсудили не профильные вопросы: от развития флагманов деревообработки до ВПК. Цены, ассортимент, мониторинг складских запасов. Но при всей загруженности – внимание к созданию новой законодательной основы, нового витка развития страны.

Лукашенко: «Это моя задача – оставить новому поколению в наследство нормальную систему управления»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поэтому я часто говорю, некоторые даже журналисты наши: вот, Президент заявил, он уходит от власти. А как мы? Разбалансировка системы. Поэтому я в шутку и сказал: Наталья Ивановна, не рассчитывай, что завтра Президент уже уйдет от власти и все. В этой части для меня очень важно, чтобы при действующем Президенте, на этом месте мог бы быть кто-то другой, мы все это утрясли. Чтобы мы, сидящие за столом, которые затеяли эту бучу, должны это все утрясти, устаканить. Придут новые люди на это готовое, которое мы должны создать. Это не шутка управление обществом, государством, социально-экономическими процессами и сохранение суверенитета и независимости в настоящее время. Это не шутка. Только тот, кто не задумывается над этим, очень легко к этому подходит.

В этой части главная задача действующего Президента, то есть меня, чтобы мы это все утрясли. Поэтому я и уделяю такое внимание этим нормативным правовым актам в развитие Конституции. Это моя задача оставить новому поколению в наследство нормальную систему управления обществом и государством. Вот в чем смысл. Сколько для этого времени нужно действующему Президенту и всем нам? Сколько нужно, столько и будет.

Чтобы в будущем в стране было все по букве закона, сейчас пишут алфавит.

Лукашенко: «Это моя задача – оставить новому поколению в наследство нормальную систему управления»-7

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# Закон # общество # Александр Лукашенко # Наталья Кочанова # Евгений Пустовой # Фотофакт

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