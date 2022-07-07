Лукашенко: «Если вы чувствуете, что где-то надо пошевелиться – значит, надо шевелиться»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я, опять же, не хочу вас тут чему-то поучать. Вы прекрасно знаете, в какой ситуации мы находимся. Мир не без добрых людей. Тот, кто шевелится, даже не заметил эти санкции. Если вы чувствуете, что где-то надо пошевелиться – значит, надо шевелиться. Надо входить в мир новых партнеров, находить выход из создавшейся ситуации. Но самое главное для нас – производить, замещать то, что мы покупали. Не думаю, что нас озолотили наши заокеанские и ближние западные партнеры в этом плане. Ясно, что это более закрытая система. И не очень-то подвержена была помощи со стороны Запада, не очень-то они хотели нам продавать все лучшее. Ясно. Поэтому надо свои компоненты, комплектующее – все делать свое.

С 7 июля в новых должностях по решению Президента будут работать 17 человек. Среди них – главный ученый-секретарь Академии наук Беларуси, заместитель председателя государственного комитета по науке и технологиям, чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Камбодже, Лаосе и Мьянме по совместительству. И пусть у каждого на его новом месте работы свои задачи, глобально цель – общая, и ее достижение зависит от того, насколько добросовестно каждый будет их выполнять.

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