Президент Беларуси: «Нам надо принять море законов в развитие положений новой Конституции»

Новости Беларуси. О законотворчестве, приведении законов в соответствие с новой Конституцией и работе парламентариев по союзному направлению. Президент встретился с главой нижней палаты парламента Владимиром Андрейченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прежде всего Александр Лукашенко отметил, что в развитие принятой Конституции белорусскому парламенту предстоит большая нормотворческая работа по принятию законов. Это касается и нового представительного органа – ВНС, и перераспределения власти. К слову, о последнем говорили не единожды. К этому вопросу необходимо подойти более чем основательно. Ведь одно дело – получить в руки власть, совсем иное – уметь с ней справляться. И все это должно быть грамотно отражено в законах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я рад, что мы все-таки упор делаем на работу нынешнего парламента. Потому что депутаты уже опытные, втянулись в работу. И сейчас большой массив нормативно-правовой работы. Нам надо принять море законов в развитие положений новой Конституции. И самое главное – вопросы власти. Всебелорусское народное собрание. Это новые законы. И по экономике придется где-то корректироваться, и перераспределение полномочий и так далее. Что мы, в принципе, делаем уже давно. Думаю, мы справимся с этими вопросами, потому что обстановка непростая, но люди многое поняли. В том числе и отдельные наши депутаты. Поэтому в связи с новой Конституцией нам предстоит очень большая работа, и она ляжет прежде всего на законотворческий процесс, на депутатов.