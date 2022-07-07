Лукашенко поручил разработать надёжные средства связи для военных: «Это уроки украинской операции»
Новости Беларуси. Перестановки в структуре местной вертикали власти, назначения в дипкорпусе и изменения в руководящем составе некоторых белорусских предприятий. Стали известны итоги кадрового дня у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Коснулись кадровые изменения ряда предприятий. Так, генеральным директором «Белспецвнештехники» стал Геннадий Тимошевич, а руководителем холдинга «Геоинформационные системы управления» – Николай Балигатов. К слову о последнем, здесь Президент подробно поинтересовался у нового директора работой структуры, в том числе в условиях санкций. Особое внимание Александр Лукашенко обратил на необходимость разработки надежных средств связи с учетом складывающейся обстановки вокруг.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Здесь схвачено все и можно надеяться, что никакие помехи связи нам не помешают?
Николай Балигатов, директор ОАО «АГАТ-системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления»:
Я с уверенностью могу сказать, товарищ Президент, что мы уверены в том, что управление, живучесть войск будут обеспечены нашими техническими средствами.
Александр Лукашенко:
Но вы, пожалуйста, тысячу раз проверьте это все, попытайтесь их подавить, разбить, раздавить, чем угодно. Чтобы проверить, надежны ли они. Это уроки украинской операции. Американцы и другие поставляют системы радиоэлектронной борьбы и очень эффективно работали против средств связи, которые использовали россияне. Ну, естественно, и у нас же похожие. Поэтому нам надо очень серьезное внимание на это обратить. Уже и американцы, и все западники-специалисты говорят, что РЭБ (радиоэлектронная борьба) в ходе любой операции – незаменимая вещь. То есть вопрос номер один – так ставится эта проблема по РЭБ.
Что касается изменений в дипкорпусе, то отныне представлять интересы Беларуси в Камбодже, Лаосе и Мьянме по совместительству будет Владимир Боровиков. Прежде он занимал должность посла во Вьетнаме.
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