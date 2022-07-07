Лукашенко поручил разработать надёжные средства связи для военных: «Это уроки украинской операции»

Новости Беларуси. Перестановки в структуре местной вертикали власти, назначения в дипкорпусе и изменения в руководящем составе некоторых белорусских предприятий. Стали известны итоги кадрового дня у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Коснулись кадровые изменения ряда предприятий. Так, генеральным директором «Белспецвнештехники» стал Геннадий Тимошевич, а руководителем холдинга «Геоинформационные системы управления» – Николай Балигатов. К слову о последнем, здесь Президент подробно поинтересовался у нового директора работой структуры, в том числе в условиях санкций. Особое внимание Александр Лукашенко обратил на необходимость разработки надежных средств связи с учетом складывающейся обстановки вокруг.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Здесь схвачено все и можно надеяться, что никакие помехи связи нам не помешают?

Николай Балигатов, директор ОАО «АГАТ-системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления»:

Я с уверенностью могу сказать, товарищ Президент, что мы уверены в том, что управление, живучесть войск будут обеспечены нашими техническими средствами.