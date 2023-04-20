Лукашенко – губернатору Беглову: мы сохранили наши ГОСТы, не стали бодяжить и уходить в какой-то рынок

Товарооборот за прошлый год увеличился почти на полмиллиарда долларов и достиг рекордных показателей. Более того, тенденция роста сохраняется. Уже зимой 2023-го экспорт белорусской продукции вырос почти в два раза. Основные позиции – транспорт и коммунальная техника (в Санкт-Петербурге проходит масштабная реформа пассажирского парка), а также продукты питания. Александр Лукашенко отметил, что успех обусловлен в том числе тесными отношениями между сторонами. Кроме того, Президент положительно оценил подход руководства Северной столицы России к решению поставленных задач. Но времени расслабляться нет – сотрудничество будут развивать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В прошлом году более тысячи автобусов МАЗ вышли на городские маршруты. Продолжаются поставки троллейбусов «Белкоммунмаша». Знаю, что вы хотите закупить автобусы самой большой вместимости. Это правильно, мы тоже этим путем идем. Думаю, что мы вам в этом плане будем интересны. В двустороннем диалоге непременно присутствует тема продовольственной безопасности. В структуре белорусского экспорта в Питере поставки продуктов питания стабильно занимают первое место, достигая 40 и более процентов. Мы этим, Александр Дмитриевич, очень дорожим.

Мы будем поставлять самую качественную продукцию на ваши рынки, да как-то и жалоб не было, что у нас с продуктами питания что-то не то. Вы знаете, что мы сохранили наши ГОСТы, с советских времен которые были, не стали бодяжить тут и уходить в какой-то рынок. В свое время, лет 30 назад, нас очень сильно напряг Чернобыль, порой чрезмерно. И мы сохраняли все в чистоте и сегодня получаем от этого приличный эффект. За прошлый год только по продуктам питания, продовольствию мы наторговали больше 8 миллиардов долларов. Мы очень много сейчас работ проводим, вы знаете, по формированию логистики через ваш город. Мы строим инфраструктуру логистическую, занялись строительством портов у вас и в Мурманске. Но в Бронке уже работает порт. Мы его намерены расширять, здесь вопросов у нас нет. Поэтому очень серьезно будем развивать сотрудничество с Санкт-Петербургом. Я назвал только часть направлений, по которым мы сегодня можем сотрудничать. Очень важно с точки зрения краткосрочной перспективы «Питер – Беларусь» самые востребованные у россиян экскурсионные маршруты. В общем, по всем направлениям – гуманитарному, в промышленности, сельском хозяйстве, есть над чем работать.