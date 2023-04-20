Александр Беглов: динамика развития отношений с Беларусью очень хорошая

Результаты сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга впечатляют. На успешную реализацию договоренностей обратил внимание Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Северной столицы России. Товарооборот за прошлый год увеличился почти на полмиллиарда долларов и достиг рекордных показателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планы по развитию двусторонних отношений между Беларусью и Санкт-Петербургом сегодня перевыполнены. Совместные проекты есть по всем направлениям. Активно развивается научная и промышленная отрасли – открыты общие производства. Кроме того, северный регион для нас важное логистическое звено. Через местный порт только на начальном этапе планируют перенаправить порядка 7 миллионов тонн белорусских грузов.

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга (Россия):

Дали поручения по поводу логистики транспортного грузооборота. Сегодня совместно занимаемся портом «Бронко». Это порядка 7 миллионов тонн белорусских товаров, которые пройдут. Ведется вопрос о расширении от 7 до 20 миллионов тонн. Да, это требует развития транспортной, дорожной инфраструктуры совместно как в нашей стране, так и непосредственно в республике. Динамика развития отношений очень хорошая. Когда мы только начинали первый продовольственный форум, который проводился в Санкт-Петербурге в прошлом году, мы заключали контракты где-то от 2 до 5 миллиардов. Второй прошел недавно продовольственный форум – 14,5 миллиарда.