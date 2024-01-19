«Лучше спать в цеху тёплом, чем в окопах» – Лукашенко показали электросамосвалы

Новость, которая сулит белорусам полную удовлетворенность отечественными автомобилями. Такое поручение правительству дал Президент. Александр Лукашенко посетил завод «БЕЛДЖИ», где сегодня выпускают пять моделей легковых автомобилей: четыре кроссовера и один седан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тему развития электротранспорта продолжили уже в электробусе производства МАЗ. Его удобство даже с профессиональной точки зрения оценили журналисты – он почти бесшумный, в отличие от дизельных аналогов. Все пометки от первого лица прекрасно слышны. Ушедшая в народ фраза Президента обрела уклон на промышленность, но суть не изменилась.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Лучше спать в цеху теплом, чем в окопах. Вот я им всегда сравниваю. И то, что у нас будет все время тихо и спокойно – хотелось, но… Ты видишь, что нас уже обжимают вокруг. Уже война у порога, и уже открыто шашки, сабли точат, ножи.

На территории «БЕЛДЖИ» 19 января выставили все богатство отечественного автопрома гибридного и электрообразца. Здесь и тягачи для перевозки грузов, и экономичные БелАЗы.

Это чисто аккумуляторная машина с запасом работы от 2 до 4 часов в зависимости от конфигурации…

Александр Лукашенко:

То есть четыре часа отработал…

– Пошел на быструю заправку, 20 минут постоял и опять поработал. Экономия около 400 тысяч долларов в год по разнице в стоимости дизельного топлива и электроэнергии.

– Сколько?

– 400 тысяч долларов! То есть она стоит дороже обычной дизельной как раз на 400 тысяч.

– Есть заказы из Российской Федерации. А здесь окупаются.

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