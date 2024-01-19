Пётр Пархомчик о гибридных автомобилях: «Будущее за этим»

Новость, которая сулит белорусам полную удовлетворенность отечественными автомобилями. Такое поручение правительству дал Президент. Александр Лукашенко посетил завод «БЕЛДЖИ», где сегодня выпускают 5 моделей легковых автомобилей: 4 кроссовера и 1 седан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кстати, вице-премьер Пархомчик потом признается, что именно в гибридном варианте он видит большую перспективу для развития. Такие машины куда более адаптированы для наших реальностей.