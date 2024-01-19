Пётр Пархомчик о гибридных автомобилях: «Будущее за этим»

Новость, которая сулит белорусам полную удовлетворенность отечественными автомобилями. Такое поручение правительству дал Президент. Александр Лукашенко посетил завод «БЕЛДЖИ», где сегодня выпускают 5 моделей легковых автомобилей: 4 кроссовера и 1 седан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кстати, вице-премьер Пархомчик потом признается, что именно в гибридном варианте он видит большую перспективу для развития. Такие машины куда более адаптированы для наших реальностей.
Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси:
Понятно, что тренд сегодня в легковом автомобиле создан именно в направлении электромобиля. Мы обсуждали еще вопрос, связанный с гибридом, – это что-то по серединке между легковым автомобилем с двигателем внутреннего сгорания и автомобилями, которые используют аккумуляторную батарею. Я как человек с определенным жизненным опытом верю в эту версию. И я думаю, что будущее за этим. То есть смешанные решения, когда уменьшается мощность самого двигателя, но двигатель является элементом, который подзаряжает на ходу наш автомобиль. При этом мы понимаем, что расход топлива резко уменьшается за счет уменьшения мощности двигателей. И самое главное – мы получаем максимальный пробег.
Читайте также:
Лукашенко: «Мир ошалел, конкуренция доходит до военных действий»
«Люди хотят покупать этот автомобиль». Лукашенко приехал на завод «БЕЛДЖИ»
«Вот вам год!» Лукашенко поручил закончить белорусский электрокар к 2025-му