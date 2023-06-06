Во время II Игр стран СНГ в Минске задействуют 9 спортивных объектов

Новости Беларуси. С 4 по 14 августа в Минске пройдут II международные Игры стран СНГ. Задействуют девять объектов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Отметим, что состязаться спортсмены будут по семи видам спорта. Это пляжный футбол, баскетбол, волейбол, пятиборье, стрельба, легкая атлетика. А также художественная гимнастика, где свое участие уже подтвердили команды из России, Азербайджана, Армении и Малайзии.

В гостиницах Минска уже зарезервированы места для спортсменов и болельщиков. Сопровождать команды и помогать иностранным гостям в столице будут более ста волонтеров.