Прямой эфир

Во время II Игр стран СНГ в Минске задействуют 9 спортивных объектов

06 июня 2023 14:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С 4 по 14 августа в Минске пройдут II международные Игры стран СНГ. Задействуют девять объектов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Во время II Игр стран СНГ в Минске задействуют 9 спортивных объектов-1

Отметим, что состязаться спортсмены будут по семи видам спорта. Это пляжный футбол, баскетбол, волейбол, пятиборье, стрельба, легкая атлетика. А также художественная гимнастика, где свое участие уже подтвердили команды из России, Азербайджана, Армении и Малайзии.

В гостиницах Минска уже зарезервированы места для спортсменов и болельщиков. Сопровождать команды и помогать иностранным гостям в столице будут более ста волонтеров.

Во время II Игр стран СНГ в Минске задействуют 9 спортивных объектов-4

Максим Воропай, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
Ежегодно на территории города проходит масса спортивных международных мероприятий, где есть уже опыт, наработки, чтобы на высоком уровне провести данные соревнования. На этой неделе начинаются тестовые соревнования, где на спортивных объектах города мы можем все прокрутить, как это будет в реальности, и подшлифовать какие-то недочеты, проверить спортивное оборудование, камеры, а также материально-техническое обеспечение.

Площадкой для проведения международных Игр стран СНГ станет не только столица. Ряд состязаний запланирован и в других городах.

# Спортивные соревнования # общество # Максим Воропай # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Игры, мастер-классы, экскурсии. Как проводят время дети в дневном оздоровительном лагере в Копыле?
06 июня 2023 14:04

Игры, мастер-классы, экскурсии. Как проводят время дети в дневном оздоровительном лагере в Копыле?

Иванец: эта приёмная кампания пройдёт в том формате, который был определён
06 июня 2023 13:55

Иванец: эта приёмная кампания пройдёт в том формате, который был определён

Успели вырастить овощи и ягоды. Что продают столичные фермеры на рынке?
06 июня 2023 12:33

Успели вырастить овощи и ягоды. Что продают столичные фермеры на рынке?