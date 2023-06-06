Во время II Игр стран СНГ в Минске задействуют 9 спортивных объектов

Новости Беларуси. С 4 по 14 августа в Минске пройдут II международные Игры стран СНГ. Задействуют девять объектов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. С 4 по 14 августа в Минске пройдут II международные Игры стран СНГ. Задействуют девять объектов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Отметим, что состязаться спортсмены будут по семи видам спорта. Это пляжный футбол, баскетбол, волейбол, пятиборье, стрельба, легкая атлетика. А также художественная гимнастика, где свое участие уже подтвердили команды из России, Азербайджана, Армении и Малайзии.
В гостиницах Минска уже зарезервированы места для спортсменов и болельщиков. Сопровождать команды и помогать иностранным гостям в столице будут более ста волонтеров.
Максим Воропай, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
Ежегодно на территории города проходит масса спортивных международных мероприятий, где есть уже опыт, наработки, чтобы на высоком уровне провести данные соревнования. На этой неделе начинаются тестовые соревнования, где на спортивных объектах города мы можем все прокрутить, как это будет в реальности, и подшлифовать какие-то недочеты, проверить спортивное оборудование, камеры, а также материально-техническое обеспечение.
Площадкой для проведения международных Игр стран СНГ станет не только столица. Ряд состязаний запланирован и в других городах.