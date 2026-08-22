Белорусские и китайские военные проводят совместные учения «Стремительный орел»

Белорусские и китайские военные отрабатывают совместные действия на тактических учениях «Стремительный орел». Маневры проходят в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воинские контингенты оттачивают навыки ведения боя в городских условиях. Особое внимание уделяется штурмовым действиям в зданиях, передвижению по коридорам и лестничным маршам, а также высотной подготовке.

Стрельба в составе троек – это обязательный этап слаживания, так как военнослужащие начинают чувствовать плечо друг друга и появляется уверенность при действиях в боевых условиях.

Погодные условия и время суток не может поменять действия работы. Они все равно будут выполнять задачи по предназначению. Просто это из простого перейдет в сложные мероприятия для выполнения высотной подготовки.

Также военнослужащие отработали приемы тактической стрельбы со сменой огневых позиций и стрельбы по воздушным целям с применением полуавтоматических дробовиков.