Игры, мастер-классы, экскурсии. Как проводят время дети в дневном оздоровительном лагере в Копыле?

Новости Беларуси. В Минской области на каникулах будут работать свыше тысячи лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это спортивные, военно-патриотические, а также труда и отдыха. Только в Копыльском районе летом планируют оздоровить около тысячи школьников.

Валентина Боложинская, начальник оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Непоседы.by»:

В нашем оздоровительном лагере с дневным пребыванием (название у нас креативное – «Непоседы.by») проходят оздоровление 45 учащихся. Это наши гимназисты от 6 до 13 лет.

Программа продумана до мелочей. С понедельника по субботу у гимназистов плотный график: игры, мастер-классы, викторины, экскурсии. Все нацелено на изучение родного города. В этот раз у ребят квест-игра на глубину знаний о белорусской культуре.