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Игры, мастер-классы, экскурсии. Как проводят время дети в дневном оздоровительном лагере в Копыле?

06 июня 2023 14:04
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Новости Беларуси. В Минской области на каникулах будут работать свыше тысячи лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это спортивные, военно-патриотические, а также труда и отдыха. Только в Копыльском районе летом планируют оздоровить около тысячи школьников.

Какую программу подготовили для ребят, узнавала Анна Куртасова.

Игры, мастер-классы, экскурсии. Как проводят время дети в дневном оздоровительном лагере в Копыле?-1

Долгожданные летние каникулы. Отдых и море развлечений. В Копыльской гимназии № 1 работает дневной оздоровительный лагерь для малышей.

Игры, мастер-классы, экскурсии. Как проводят время дети в дневном оздоровительном лагере в Копыле?-4

Валентина Боложинская, начальник оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Непоседы.by»:
В нашем оздоровительном лагере с дневным пребыванием (название у нас креативное«Непоседы.by») проходят оздоровление 45 учащихся. Это наши гимназисты от 6 до 13 лет.

Программа продумана до мелочей. С понедельника по субботу у гимназистов плотный график: игры, мастер-классы, викторины, экскурсии. Все нацелено на изучение родного города. В этот раз у ребят квест-игра на глубину знаний о белорусской культуре.

Подробнее смотрите в видеоматериале.

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Анна Куртасова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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