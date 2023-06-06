Виктор Хренин проинспектировал постановку на боевое дежурство комплекса С-400

Новости Беларуси. Воздушное пространство Беларуси под охраной С-400. Новейший зенитный ракетный комплекс заступает на боевое дежурство. Процесс подготовки подразделения и способность личного состава к выполнению задач по предназначению лично проверил министр обороны Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поставленное из России вооружение поможет не только усилить оборонный потенциал нашей страны, но и обеспечит защиту рубежей Союзного государства. В складывающейся обстановке и с учетом повышенной активности НАТО у наших границ мы должны быть готовы оперативно реагировать на любые изменения ситуации, – подчеркнул глава оборонного ведомства.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

К сожалению, мы видим, что тенденции развития военно-политической обстановки идут в негативном ключе. И агрессивная риторика политического руководства Запада, реализация планов Польши, стран Балтии по усилению военного потенциала, в том числе наступательного компонента. Не исключение и авиационный компонент. Это говорит о том, что для нас в этих условия обстановки жизненно важно принимать решения по усилению оборонного потенциала нашего государства. Одним их таких решений является принятие на вооружение и постановка на боевое дежурство комплекса С-400 и других самых современных видов вооружений, военной и специальной техники.

Личный состав подразделения комплекс освоил полностью и готов показать его возможности на практике. Возможности впечатляющие. Учиться на данный зенитно-ракетный комплекс не составляет никакого труда. Разница колоссально отличается. Во-первых, тактико-техническими характеристиками, ну и в первую очередь этот комплекс предназначен для уничтожения всех современных средств воздушного нападения противника.