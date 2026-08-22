Европейские водители вынуждены отказываться от поездок на личном транспорте. Виной тому – серьезное подорожание топлива на заправках. За год цены на бензин и дизель в ЕС выросли почти на 17%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рекордсменом стала Румыния, где топливо прибавило в стоимости почти четверть. Не отстают Германия и Литва, там горючее выросло в цене почти на 23%. Такая же ситуация складывается в Болгарии и Нидерландах.

Причина подорожания не только в аномальной жаре и обмелении рек, которые парализовали судоходство по Рейну и Дунаю. Главный фактор – отказ европейских политиков от выгодного сотрудничества с Россией и перекрытие Ормузского пролива, через который ранее проходила пятая часть всей мировой нефти.