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Топливо в Евросоюзе за год подорожало почти на 17%

22 августа 2026 11:49
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Европейские водители вынуждены отказываться от поездок на личном транспорте. Виной тому – серьезное подорожание топлива на заправках. За год цены на бензин и дизель в ЕС выросли почти на 17%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Топливо в Евросоюзе за год подорожало почти на 17%-2

Рекордсменом стала Румыния, где топливо прибавило в стоимости почти четверть. Не отстают Германия и Литва, там горючее выросло в цене почти на 23%. Такая же ситуация складывается в Болгарии и Нидерландах.

Причина подорожания не только в аномальной жаре и обмелении рек, которые парализовали судоходство по Рейну и Дунаю. Главный фактор – отказ европейских политиков от выгодного сотрудничества с Россией и перекрытие Ормузского пролива, через который ранее проходила пятая часть всей мировой нефти.

# Кризис в ЕС

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