Лукашенко: «Если даже мы идём на амнистию, помиловали человека, он обязательно должен работать»

Сам собою возникает вопрос, чем амнистированные будут заниматься. Понятно, что за этими людьми должен быть особый контроль, они должны быть максимально бесшовно интегрированы в общество, они должны быть заняты. Александр Лукашенко прямо обозначает: это забота местной вертикали, которая должна эффективно использовать человеческий ресурс. В конце концов, под амнистию попадут люди, не совершавшие тяжких преступлений. С ними и они должны работать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если даже мы идем на амнистию, помиловали человека, он обязательно должен работать, он обязательно должен трудоустроиться. Но для этого мы должны контролировать этих людей. Но это работа, которую порой соответствующие органы делать не хотят, а надо. У нас немало людей неработающих. А некоторые стонут, что им два десятка людей на предприятии не хватает. К этому вопросу мы вплотную подойдем. Не раз, не единожды принимали решения и по тунеядцам, и по бездельникам, и по бомжам, и так далее. Но воз и ныне там на отдельных территориях. Поэтому я хочу, чтобы меня услышали соответствующие руководители районов и городов. Они-то точно знают, кто у них работает, а кто нет. Если люди будут заняты, у нас еще на порядок меньше будет преступлений.

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