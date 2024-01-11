Кишечная инфекция в минской школе: в больнице остаются 7 человек. Что известно?

Почувствовали недомогание, вернувшись из школы. Восемь минских подростков оказались в больнице с диагнозами «ротовирусная» и «аденовирусная инфекция», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Семеро госпитализированы и продолжают лечение. Есть ли реальный повод для беспокойства? Разбирался Константин Герцев. Казалось бы, рядовые будни столицы. Вторник. Дежурные на подстанциях скорой помощи планово принимают вызовы, но ближе к 6 часам вечера пульт оборвался от звонков с жалобами, как под копирку – боль в животе, температура, тошнота и рвота. В каждом случае – учащийся 165-й школы.

Наталия Зелковская, директор 165-й школы Минска:

По состоянию на 10 января было госпитализировано семь человек, которые на сегодня находятся на лечении.

Панику моментально подхватили интернет-издания. Вирус, инфекция, больница – заголовки, которые уже не раз пестрили в столичной хронике.

В ноябре 2020-го похожие нарративы звучали в адрес 61-й школы. Тогда за медицинской помощью обратились более 200 детей, 18 – госпитализировали. Всему виной – пресловутый стафилококк.

Андрей Стригельский, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

Отмечалось совсем недавно, в декабре, веерное распространение вирусной инфекции в одной из гимназий города Минска. Периодически такие ситуации случаются. Мы, естественно, должны образом стараемся на них реагировать, насколько это возможно сегодня. К утру 11 января пирамида слухов о массовом отравлении в 165-й школе начала рассыпаться как карточный домик. Первые результаты анализов показали: у детей кишечная инфекция. Врачи заверяют: ничего общего с возможными вирусами на пищеблоке установленный диагноз не предполагает. Медики: самочувствие заболевших подростков из Минска не связано со школьным питанием – подробности.

Вадим Логотько, заведующий отделением Минской городской детской инфекционной клинической больницы:

Кто-то из учеников пришел больной в школу и заразил остальных. Почему не заразились многие? У многих уже иммунитет против этих инфекций, переболели в более раннем возрасте.

Несмотря на обнадеживающий вердикт врачей, школа попала под шквал эпидемиологических проверок. Качество продуктов, приготовление пищи, организация питания – контроль усилен на всех уровнях. Взятые пробы опасения также не подтвердили. Наталия Зелковская:

Я в данном учреждении работаю 20 лет, и впервые за 20 лет такая ситуация. Чтобы минимизировать и до того сведенные к нулю риски, профильный комитет Мингорисполкома отменил массовые мероприятия в школе, руководство учреждения образования одобрило более сотни заявлений родителей воздержаться от посещений занятий на ближайшие пять дней. При этом сам учебный процесс проходит в штатном режиме. Андрей Стригельский:

Я думаю, что со следующей недели все ограничения, касающиеся проведения массовых мероприятий в школе, возможности передвижения учащихся между учебными кабинетами будут сняты.