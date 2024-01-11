Оставаться в тренде и быть современным руководителем. О любви к детям и педагогической работе рассказала белоруска

Новости Беларуси. С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» на СТВ. Надежда Здрок, начальник отдела по образованию Ганцевичского райисполкома:

Человек, чем бы он ни занимался, должен быть профессионалом. То есть он должен четко понимать, что он делает, и делать это качественно. Второй момент – это, конечно же, небезразличие. Если это касается учителей, то это, конечно же, любовь к детям. Дети очень чувствуют фальшь. Сейчас современному учителю очень сложно, потому что столько источников информации. Дети также развиваются, не стоят на месте. Поэтому для того, чтобы оставаться современным учителем, нужно постоянно над собой работать, заниматься самообразованием, повышать свой уровень. Все равно красной нитью – это любовь к детям. Не будешь любить детей – в школе делать нечего.

Говорят, чтобы узнать человека, нужно заглянуть в его детство. Я родилась и выросла в деревне Люсино, чем я безмерно горжусь, там мои корни. У нас была очень дружная семья. Все жизненные ценности, примеры в своей жизни я, конечно, взяла от своих родителей. Я безмерно им за это благодарна. Есть родительский дом, я его называю местом своей силы. Очень часто, когда прижимает, я туда просто приезжаю, и какие-то невидимые силы подсказывают правильное решение. Подсказывают, как правильно поступить в том или ином случае. Поэтому очень бережно и трепетно отношусь к своему родовому гнезду.

В свое время, кем стать – у меня даже, наверное, не было других мыслей. Потому что моя мама педагог, она в люсинской школе проработала более 45 лет. Я видела, знала эту работу. Любовь к детям была заложена мне моей мамой. Я учитель – белорусский, русский языки и литература, у меня практическая психология, менеджмент образования. Потом я закончила Академию управления при Президенте. Я всегда говорила и говорю, что для того, чтобы оставаться в тренде, быть современным руководителем, образование должно проходить через всю жизнь.

Дальше была работа в социально-педагогическом центре с детским социальным приютом, работала в военном городке директором школы. Затем вернулась в родные Ганцевичи директором 3-й школы. Дальше сложилась так судьба, что мне предложили возглавить районный отдел образования. Я уже более десяти лет возглавляю районный отдел по образованию.