Лукашенко: эффективность выделяемых на армию средств должна быть максимальной
Хочешь мира – готовься к войне! Хочешь жить в безопасности – вооружайся по последнему слову техники! А иначе, учитывая особое положение Беларуси на современной карте мира, никак. И последние годы это лишь подтвердили. Иными словами, в условиях растущей напряженности вдоль внешнего белорусского контура, на фоне тотальной милитаризации наших западных соседей, учитывая порой «взрывоопасные» заявления политиков, обороноспособность нашего государства остается важнейшей задачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко определил ключевые задачи по оснащению армии современным вооружением.
И это центральный нарратив сегодняшнего разговора во Дворце Независимости. На совещании Александр Лукашенко обозначил важность оснащения войск современным вооружением, причем обязательно с учетом опыта всех современных конфликтов. А они лишь подтверждают: без фундаментального оружия, которым должен в совершенстве владеть солдат, противостоять врагу невозможно. И это тоже подчеркнул Президент.
На совещании не только проанализировали, что в этой плоскости сделано за предыдущие годы, но и обсудили проекты Госпрограммы вооружения до 2030-го, а также государственного оборонного заказа. Эффективность выделяемых средств должна быть максимальной – таково требование главы государства.
Дворец Независимости в понедельник утром стал местом сосредоточения руководства силовых ведомств страны и экономического блока правительства. Задача задач – найти баланс между запросами одних и финансовыми возможностями других во имя обеспечения безопасности общей страны.
Чтобы каждое утро в Беларуси было добрым, важно, чтобы наши Вооруженные Силы были реально боеготовы и укомплектованы не по принципу «мы купим все и сразу». Следовать моде и мировым милитари-трендам заманчиво, но чревато. Потому Александр Лукашенко публично озвучивает подходы, которых должны придерживаться все заинтересованные.
Без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно – Лукашенко.
В Беларуси каждые 5 лет пересматривают программу вооружения и гособоронзаказа. Предшествует этому большая и скрупулезная работа. В этом году еще и внезапная принципиальная проверка по поручению Главнокомандующего.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Меня интересовало, как будут действовать наши Вооруженные Силы, прежде всего наша армия, в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать? Сегодня мы обсудим не менее важную тему – уровень технической оснащенности нашей армии по результатам выполнения Государственной программы вооружения прошедшей пятилетки (2021-2025 годов), а также задачи в этой области на предстоящий.
В предыдущей пятилетке делали акцент на ВВС и ПВО, обновили авиапарк, у нас появились новые самолеты и вертолеты, наша армия стала более маневренной. Кстати, ровно 4 года назад на аналогичном совещании Президент настоятельно просил не увлекаться гигантизмом в военном деле, а сконцентрироваться на мобильности армии.
Наша армия способна воевать. Мы понимаем, что победить НАТО нам не удастся – Лукашенко.
И уже сегодня у нас есть современные бронеавтомобили, улучшена экипировка военнослужащих силами и компетенциями белорусских производителей. Как видим, результат налицо. Но это уже пройденный этап и результаты принятых решений. А что с перспективами на ближайшие годы?
Александр Лукашенко:
Все мы можем произвести в Беларуси. Существенное внимание уделено поставкам новых средств связи. Как показывает опыт, это тоже важнейший компонент, который сегодня определяет многое. А порой и все в современном бою. В ближайшее время на уровень средств связи мы посмотрим. Кстати, все, о чем я говорю, производится в Беларуси.
Важно, что выполнение программы позволило нам за 5 лет повысить удельный вес современных образцов Вооруженных Сил почти наполовину – 45 %. А доля ежегодно обновляемых увеличивалась максимально – до 2 %.
Хотел бы услышать, как военные, это в этих интересах мы делаем, оценивают эти документы в плане укрепления обороноспособности нашего государства? Как в этих документах отражены вопросы оснащения войск современными средствами с учетом существующих и зарождающихся новых военных угроз, а также результатов проведенной проверки? Учтены ли предложения других силовых ведомств? Разработке какого вооружения в программе отданы предпочтения для повышения боевого потенциала войск? При этом все должны понимать, что эффективность выделяемых средств должна быть максимальной.