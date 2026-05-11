Лукашенко: эффективность выделяемых на армию средств должна быть максимальной

Хочешь мира – готовься к войне! Хочешь жить в безопасности – вооружайся по последнему слову техники! А иначе, учитывая особое положение Беларуси на современной карте мира, никак. И последние годы это лишь подтвердили. Иными словами, в условиях растущей напряженности вдоль внешнего белорусского контура, на фоне тотальной милитаризации наших западных соседей, учитывая порой «взрывоопасные» заявления политиков, обороноспособность нашего государства остается важнейшей задачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко определил ключевые задачи по оснащению армии современным вооружением. И это центральный нарратив сегодняшнего разговора во Дворце Независимости. На совещании Александр Лукашенко обозначил важность оснащения войск современным вооружением, причем обязательно с учетом опыта всех современных конфликтов. А они лишь подтверждают: без фундаментального оружия, которым должен в совершенстве владеть солдат, противостоять врагу невозможно. И это тоже подчеркнул Президент. На совещании не только проанализировали, что в этой плоскости сделано за предыдущие годы, но и обсудили проекты Госпрограммы вооружения до 2030-го, а также государственного оборонного заказа. Эффективность выделяемых средств должна быть максимальной – таково требование главы государства.

Дворец Независимости в понедельник утром стал местом сосредоточения руководства силовых ведомств страны и экономического блока правительства. Задача задач – найти баланс между запросами одних и финансовыми возможностями других во имя обеспечения безопасности общей страны. Чтобы каждое утро в Беларуси было добрым, важно, чтобы наши Вооруженные Силы были реально боеготовы и укомплектованы не по принципу «мы купим все и сразу». Следовать моде и мировым милитари-трендам заманчиво, но чревато. Потому Александр Лукашенко публично озвучивает подходы, которых должны придерживаться все заинтересованные. Без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно – Лукашенко.

В Беларуси каждые 5 лет пересматривают программу вооружения и гособоронзаказа. Предшествует этому большая и скрупулезная работа. В этом году еще и внезапная принципиальная проверка по поручению Главнокомандующего.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Меня интересовало, как будут действовать наши Вооруженные Силы, прежде всего наша армия, в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать? Сегодня мы обсудим не менее важную тему – уровень технической оснащенности нашей армии по результатам выполнения Государственной программы вооружения прошедшей пятилетки (2021-2025 годов), а также задачи в этой области на предстоящий. В предыдущей пятилетке делали акцент на ВВС и ПВО, обновили авиапарк, у нас появились новые самолеты и вертолеты, наша армия стала более маневренной. Кстати, ровно 4 года назад на аналогичном совещании Президент настоятельно просил не увлекаться гигантизмом в военном деле, а сконцентрироваться на мобильности армии. Наша армия способна воевать. Мы понимаем, что победить НАТО нам не удастся – Лукашенко. И уже сегодня у нас есть современные бронеавтомобили, улучшена экипировка военнослужащих силами и компетенциями белорусских производителей. Как видим, результат налицо. Но это уже пройденный этап и результаты принятых решений. А что с перспективами на ближайшие годы?