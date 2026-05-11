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ЦТ и ЦЭ в Беларуси: в РИКЗ рассказали, за что могут удалить из аудитории

11 мая 2026 16:36
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ЦТ и ЦЭ в Беларуси: в РИКЗ рассказали, за что могут удалить из аудитории-0

Первый централизованный экзамен в Беларуси пройдет 26 мая. Директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Дмитрий Миронов рассказал, что можно брать с собой в аудиторию и какие предметы запрещены. Об этом пишет БЕЛТА.

Абитуриентам необходимо иметь паспорт, пропуск и ручку с черными чернилами. Для экзаменов по физике и химии разрешен простой калькулятор.

Запрещены телефоны, смарт-часы, электронные устройства, шпаргалки, справочники и чертежные инструменты. Их наличие может привести к удалению с экзамена.

Также строго запрещены разговоры, подсказки, списывание и любые попытки обмена материалами. После окончания времени работать с бланками нельзя.

ЦЭ и ЦТ пройдут с 26 мая по 5 июня, а резервные дни назначены на середину и конец июня.

Фото: pixabay

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси

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