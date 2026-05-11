Прямой эфир

Лукашенко: без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно

11 мая 2026 13:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Без оснащения войск современным вооружением решить задачи обороны невозможно», – об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по проектам новой пятилетней программы вооружения и государственного оборонного заказа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно-2

Президент подчеркнул: за предыдущую пятилетку акцент был сделан на усиление мобильности и защиту с воздуха. В части поступили новые самолеты, вертолеты и зенитные комплексы. Механизированные подразделения получили современную бронетехнику. Была улучшена экипировка военнослужащих. Прошла модернизация систем связи. Все это позволило нарастить долю новых образцов до 45 %. Однако сегодня, в условиях меняющегося характера угроз, этого недостаточно. На рассмотрение главы государства поступили проекты, подготовленные правительством – и теперь принципиально важно услышать оценку военных.

Лукашенко определил ключевые задачи по оснащению армии современным вооружением.

Лукашенко: без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно. Но при этом, хочу заметить, мы не должны бросаться на все виды вооружений, которые мы видим в современных конфликтах или вы где-то в журнале прочитали, или вам кто-то сказал. Во-первых, мы должны иметь то оружие, которым мы можем сегодня воспользоваться, с которым мы умеем обращаться. Наши, прежде всего, офицеры. Во-вторых, надо учитывать театр военных действий, будущих действий, территорию Беларуси. Это не пустыня, это даже не украинские степи. Поэтому оружие надо приобретать, создавать то, которое нам нужно будет. Но при этом, еще раз повторю, без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. 

Президент потребовал не формальных отписок, а жесткой привязки каждого пункта программы к реальной боевой обстановке. Итоговый критерий – эффективность расходов. Ключевая задача сделать так, чтобы каждый вложенный рубль работал на максимальный боевой потенциал. Именно под этим углом будут рассматриваться и перспективные разработки, и текущий оборонный заказ. 

# Анастасия Лукашенко # Вооруженные силы Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
В Брестской области приступили к заготовке травяных кормов
11 мая 2026 13:40

В Брестской области приступили к заготовке травяных кормов

Хренин: Президент Беларуси согласился с подходами к госпрограмме вооружения
11 мая 2026 13:35

Хренин: Президент Беларуси согласился с подходами к госпрограмме вооружения

Трудоустройство подростков – рассказываем, где можно заработать первые деньги
11 мая 2026 13:14

Трудоустройство подростков – рассказываем, где можно заработать первые деньги

Минчанин отрицал геноцид белорусского народа – возбуждено уголовное дело
11 мая 2026 13:13

Минчанин отрицал геноцид белорусского народа – возбуждено уголовное дело

Некоторые выходы со станции будут закрыты из-за ремонта 12–23 мая – с какой
11 мая 2026 13:00

Некоторые выходы со станции будут закрыты из-за ремонта 12–23 мая – с какой

«Беларусьфильм» выпустил картину о Государственном гимне – узнали у режиссера, как она создавалась
11 мая 2026 12:59

«Беларусьфильм» выпустил картину о Государственном гимне – узнали у режиссера, как она создавалась

Кому из медиков и педагогов положена пенсия на 5 лет раньше
11 мая 2026 12:48

Кому из медиков и педагогов положена пенсия на 5 лет раньше

Как общаться с подростком, чтобы сохранить доверие? Советы от психолога для родителей
11 мая 2026 12:41

Как общаться с подростком, чтобы сохранить доверие? Советы от психолога для родителей

Более 4 тыс. электронных сигарет и никотиновых паучей обнаружил ГТК в рейсовом автобусе
11 мая 2026 12:40

Более 4 тыс. электронных сигарет и никотиновых паучей обнаружил ГТК в рейсовом автобусе

«Необходимо повышать уровень бытовой культуры». Протоиерей рассказал об акции «Я и моя семья – без сквернословия»
11 мая 2026 12:26

«Необходимо повышать уровень бытовой культуры». Протоиерей рассказал об акции «Я и моя семья – без сквернословия»

Белорус уехал за границу и оскорблял милицию в сети – возбуждено уголовное дело
11 мая 2026 12:03

Белорус уехал за границу и оскорблял милицию в сети – возбуждено уголовное дело

В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности на 12 мая – грозы и ветер
11 мая 2026 11:13

В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности на 12 мая – грозы и ветер