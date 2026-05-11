Лукашенко: без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно

Президент подчеркнул: за предыдущую пятилетку акцент был сделан на усиление мобильности и защиту с воздуха. В части поступили новые самолеты, вертолеты и зенитные комплексы. Механизированные подразделения получили современную бронетехнику. Была улучшена экипировка военнослужащих. Прошла модернизация систем связи. Все это позволило нарастить долю новых образцов до 45 %. Однако сегодня, в условиях меняющегося характера угроз, этого недостаточно. На рассмотрение главы государства поступили проекты, подготовленные правительством – и теперь принципиально важно услышать оценку военных.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно. Но при этом, хочу заметить, мы не должны бросаться на все виды вооружений, которые мы видим в современных конфликтах или вы где-то в журнале прочитали, или вам кто-то сказал. Во-первых, мы должны иметь то оружие, которым мы можем сегодня воспользоваться, с которым мы умеем обращаться. Наши, прежде всего, офицеры. Во-вторых, надо учитывать театр военных действий, будущих действий, территорию Беларуси. Это не пустыня, это даже не украинские степи. Поэтому оружие надо приобретать, создавать то, которое нам нужно будет. Но при этом, еще раз повторю, без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем.

Президент потребовал не формальных отписок, а жесткой привязки каждого пункта программы к реальной боевой обстановке. Итоговый критерий – эффективность расходов. Ключевая задача сделать так, чтобы каждый вложенный рубль работал на максимальный боевой потенциал. Именно под этим углом будут рассматриваться и перспективные разработки, и текущий оборонный заказ.