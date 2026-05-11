Андрей Зырянов: в Минске зарегистрировано больше 800 тыс. транспортных средств

Как в Беларуси сохраняют баланс между городом и селом? Где инвестиции в региональную экономику превращаются в эффект якоря для населения? И какие меры предпринимаются для того, чтобы сохранить привлекательность малой родины и отменить чемоданное настроение?

Андрей Зырянов, генеральный директор ГО «Гаражи, автостоянки и парковки»:

В Минске зарегистрировано больше 800 тысяч транспортных средств. Но с учетом приезжающих в город порядка миллиона транспортных средств в городе находится. Если автомобиль в среднем в движении находится час в сутки, 23 часа он стоит. Стоит не в одном месте часто, а в нескольких местах: возле дома, возле работы, возле какого-то торгового центра. Вот такое количество парковочных мест надо городу.

Но и помимо того, что он стоит, он еще и едет. Соответственно, нужны магистрали, нужны развязки, нужны эстакады. Да, действительно, город проектировался из расчета где-то в 80-90-х годах – 150-200 автомобилей на тысячу человек, потом мы дошли до 350. Сейчас мы уже превышаем этот порог. Город едет, город не стоит, но резерва уже практически не осталось.

Алена Сырова, СТВ:

Мы как-то привыкли к тому, чтобы в центре города у нас была платная парковка для того, чтобы по Старому городу все могли погулять или решить свои вопросы. Но мы уже видим, что в некоторых районах нашей столицы появляются вот эти синие отметочки, говорят о том, что появится платная парковка. Я понимаю, что это уже настолько вынужденная мера, что, по сути, в жилых домах, где граждане проводят время и живут не один десяток лет, люди будут вынуждены платить за парковку.

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Андрей Зырянов:

Платные парковки появляются не на дворовых территориях, они появляются на уличной дорожной сети, но зачастую она прилегает к каким-то домам, люди воспринимают это как свое. Он из окна видит этот участок земли, считает фактически его уже своим. Поэтому нет, это не дворы, это улицы, но это и есть один из элементов управления транспортным спросом, чтобы каким-то дорогим, востребованным местом мог воспользоваться не один человек, поставив туда машину на день, на работу или на месяц, если он там рядышком живет, а могло воспользоваться большое количество людей.

Алена Сырова:

Вдоль дорог паркуются, потому что в дворах не вмещается. Мы же знаем, что творится у нас в наших крупных районах.

Андрей Зырянов:

Да, проблема. Это не только проблема просто хранения, это проблема и зимой уборки снега, это и безопасность, это и общий комфорт нахождения на дворовых территориях. И места есть в городе, но опять-таки где-то они есть, где-то их не хватает, именно в востребованных местах. Такое развитие и нагрузка, я уже вижу, что следующее будет за счет какой-то красоты и уюта города Минск.