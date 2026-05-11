Лукашенко определил ключевые задачи по оснащению армии современным вооружением

Переоснащение армии с учетом новых вызовов. Александр Лукашенко провел совещание, центральной темой которого стали проекты Государственной программы вооружения на следующую пятилетку и оборонный заказ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разговор шел не просто о плановых закупках, а о способности войск ответить на угрозы, которые формируются прямо сейчас. Глава государства заявил: в нынешних геополитических условиях укрепление обороноспособности – вопрос первостепенной важности. Президент напомнил о масштабной проверке боеготовности войск. Ее в начале 2026 года по поручению белорусского лидера провели Госсекретариат Совета Безопасности и Комитет госконтроля. Жесткий разговор Лукашенко с военными! Президент лично подвел итоги большой проверки ВС Беларуси. Президент определил главное требование сегодняшнего разговора – техническая оснащенность армии должна быть такой, чтобы все задачи обороны решались на деле, а не оставались на бумаге. Глава государства подробно остановился на итогах переоснащения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно. Допустим, последний конфликт – вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции – это солдат обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле. Основной акцент в предыдущей программе был сделан на укреплении обороноспособности военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Воинские части поставлены и эксплуатируются новые самолеты, вертолеты, средства противовоздушной обороны. Кроме того, для повышения мобильности механизированные подразделения получили современные бронированные машины, в том числе белорусского производства. Улучшенная экипировка военнослужащих, в том числе за счет использования современной индивидуальной бронезащиты и оптики. Существенное внимание уделено поставкам новых средств связи. Как показывает опыт, это тоже важнейший компонент, который сегодня определяет многое, а порой все в современном бою. Важно, что выполнение программы позволило нам за 5 лет повысить удельный вес современных образцов Вооруженных Сил, почти 45 %. А доля ежегодно обновляемых увеличивалась до 2 %. Можно констатировать, что предпринимаемые нами меры позволяют поддерживать вооружение и военную технику в боеготовом состоянии. Правительством подготовлены проекты очередной госпрограммы вооружения на 26-30 годы и государственно-оборонного заказа на это время.