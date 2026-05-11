Прямой эфир

Лукашенко определил ключевые задачи по оснащению армии современным вооружением

11 мая 2026 10:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Переоснащение армии с учетом новых вызовов. Александр Лукашенко провел совещание, центральной темой которого стали проекты Государственной программы вооружения на следующую пятилетку и оборонный заказ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко определил ключевые задачи по оснащению армии современным вооружением-2

Разговор шел не просто о плановых закупках, а о способности войск ответить на угрозы, которые формируются прямо сейчас. Глава государства заявил: в нынешних геополитических условиях укрепление обороноспособности – вопрос первостепенной важности. 

Президент напомнил о масштабной проверке боеготовности войск. Ее в начале 2026 года по поручению белорусского лидера провели Госсекретариат Совета Безопасности и Комитет госконтроля.

Жесткий разговор Лукашенко с военными! Президент лично подвел итоги большой проверки ВС Беларуси.

Президент определил главное требование сегодняшнего разговора – техническая оснащенность армии должна быть такой, чтобы все задачи обороны решались на деле, а не оставались на бумаге. Глава государства подробно остановился на итогах переоснащения.

Лукашенко определил ключевые задачи по оснащению армии современным вооружением-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно. Допустим, последний конфликт – вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции – это солдат обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле. 

Основной акцент в предыдущей программе был сделан на укреплении обороноспособности военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Воинские части поставлены и эксплуатируются новые самолеты, вертолеты, средства противовоздушной обороны. Кроме того, для повышения мобильности механизированные подразделения получили современные бронированные машины, в том числе белорусского производства. Улучшенная экипировка военнослужащих, в том числе за счет использования современной индивидуальной бронезащиты и оптики.

Существенное внимание уделено поставкам новых средств связи. Как показывает опыт, это тоже важнейший компонент, который сегодня определяет многое, а порой все в современном бою. Важно, что выполнение программы позволило нам за 5 лет повысить удельный вес современных образцов Вооруженных Сил, почти 45 %. А доля ежегодно обновляемых увеличивалась до 2 %. Можно констатировать, что предпринимаемые нами меры позволяют поддерживать вооружение и военную технику в боеготовом состоянии. Правительством подготовлены проекты очередной госпрограммы вооружения на 26-30 годы и государственно-оборонного заказа на это время.

Лукашенко определил ключевые задачи по оснащению армии современным вооружением-6

Президент обозначил жесткий критерий: все плановые показатели нового документа должны работать на конкретный боевой потенциал. Ни одна строка проекта не пройдет мимо оценки военных – насколько она отвечает реальной обстановке и новым типам угроз. Особое внимание – эффективности расходов. Ключевая задача – сделать так, чтобы каждый вложенный рубль работал на максимальный боевой потенциал.

# Александр Лукашенко # Вооруженные силы Республики Беларусь

Другие новости рубрики

Все новости
Инфляция в Беларуси на продукты питания существенно замедлилась
11 мая 2026 10:39

Инфляция в Беларуси на продукты питания существенно замедлилась

«Семья: сегодня, завтра и всегда» – о республиканском форуме поговорили с иереем
11 мая 2026 10:16

«Семья: сегодня, завтра и всегда» – о республиканском форуме поговорили с иереем

На Солнце произошла мощная вспышка класса М5.7 – чего ждать на Земле
11 мая 2026 10:12

На Солнце произошла мощная вспышка класса М5.7 – чего ждать на Земле

Как в Беларуси сохраняют баланс между городом и селом – обсудят в ток-шоу «По существу»
11 мая 2026 07:51

Как в Беларуси сохраняют баланс между городом и селом – обсудят в ток-шоу «По существу»

В Минске открыли 4-ю очередь парка имени Уго Чавеса
11 мая 2026 07:12

В Минске открыли 4-ю очередь парка имени Уго Чавеса

Что ждет 10-классников на учебно-полевых сборах в мае – рассказали в Минобразования
11 мая 2026 06:59

Что ждет 10-классников на учебно-полевых сборах в мае – рассказали в Минобразования

Впечатляющий патриотический флешмоб состоялся на стадионе «Динамо» в Минске
11 мая 2026 06:49

Впечатляющий патриотический флешмоб состоялся на стадионе «Динамо» в Минске

В Гродно на берегах Немана развернулась масштабная военно-историческая реконструкция
11 мая 2026 06:42

В Гродно на берегах Немана развернулась масштабная военно-историческая реконструкция

Наше богатство! В Беларуси около двух тысяч родников
11 мая 2026 06:25

Наше богатство! В Беларуси около двух тысяч родников

«Белтехосмотр» в апреле выдал более 185 тыс. разрешений на допуск к участию в дорожном движении
11 мая 2026 06:23

«Белтехосмотр» в апреле выдал более 185 тыс. разрешений на допуск к участию в дорожном движении

За месяц пригородными поездами между Беларусью и Россией воспользовались свыше 5,5 тыс. человек
11 мая 2026 06:05

За месяц пригородными поездами между Беларусью и Россией воспользовались свыше 5,5 тыс. человек

Беларусь укрепляет туристическое сотрудничество с Китаем
11 мая 2026 05:51

Беларусь укрепляет туристическое сотрудничество с Китаем