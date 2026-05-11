ГАИ Минска обратила внимание на столичные автобусы – что будет

В Минске проходит профилактическая акция ГАИ по контролю за перевозкой пассажиров, прежде всего автобусами. Об сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома в официальном Telegram-канале.

Инспекторы проверяют техническое состояние транспорта и соблюдение водителями правил дорожного движения. При нарушениях ответственность могут понести как водители, так и должностные лица.

Также контролируется соблюдение приоритета автобусов и маршруток другими участниками движения. В проверках используются камеры системы мониторинга.

Полосы для общественного транспорта обозначены соответствующими знаками и разметкой, и предназначены в первую очередь для автобусов, маршрутных такси и электромобилей.

Фото: скриншот видео УГАИ ГУВД Мингорисполкома