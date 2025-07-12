Лукашенко – Додону: мы всегда готовы к сотрудничеству с Молдовой!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

К сожалению, так сложилось, что мне очень сложно побывать в Молдове в силу той политики, которую там вы проводите сейчас...

– Не мы, они.

– Понятно. Когда узнал, что ты будешь у нас, много думал о Молдове, вспоминал наши встречи, вспоминал, как мы там пытались посеять хорошие, добрые семена, говорят, неплохо взошли. Я еще раз повторю, что мы всегда готовы к сотрудничеству с Молдовой. Очень хотелось бы, чтобы там был порядок, чтобы вы пережили эти сложные времена. Вы от нас оторваны войной, к сожалению, логистика усложнилась, но мир тесен, нет безнадежных ситуаций, поэтому если у руководства Молдовы, у народа Молдовы будет желание вернуться к нашему сотрудничеству и приумножить его, знайте, что вы для нас там не чужой человек. Мы готовы через вас, если вы согласитесь оказывать содействие, восстановить все то, что было утеряно за эти годы.