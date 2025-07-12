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Лукашенко – Додону: мы всегда готовы к сотрудничеству с Молдовой!

12 июля 2025 13:31
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Готовы к сотрудничеству и восстановлению утраченного. Глава государства 12 июля провел встречу с Игорем Додоном, дал геополитический совет Молдове и призвал ценить свою землю, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко – экс-президенту Молдовы: не рвитесь вы ни в какие союзы, никто вас нигде не ждет.

Лукашенко – Додону: мы всегда готовы к сотрудничеству с Молдовой!-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
К сожалению, так сложилось, что мне очень сложно побывать в Молдове в силу той политики, которую там вы проводите сейчас... 
– Не мы, они. 
– Понятно. Когда узнал, что ты будешь у нас, много думал о Молдове, вспоминал наши встречи, вспоминал, как мы там пытались посеять хорошие, добрые семена, говорят, неплохо взошли. Я еще раз повторю, что мы всегда готовы к сотрудничеству с Молдовой. Очень хотелось бы, чтобы там был порядок, чтобы вы пережили эти сложные времена. Вы от нас оторваны войной, к сожалению, логистика усложнилась, но мир тесен, нет безнадежных ситуаций, поэтому если у руководства Молдовы, у народа Молдовы будет желание вернуться к нашему сотрудничеству и приумножить его, знайте, что вы для нас там не чужой человек. Мы готовы через вас, если вы согласитесь оказывать содействие, восстановить все то, что было утеряно за эти годы.

# Игорь Додон # Александр Лукашенко # Международное сотрудничество # Беларусь-Молдова

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