Лукашенко – экс-президенту Молдовы: не рвитесь вы ни в какие союзы, никто вас нигде не ждёт

Беларусь открыта к сотрудничеству с Молдовой и нам не безразлична эта страна. Глава государства сегодня провел встречу с Игорем Додоном. Бывший президент Молдовы сейчас возглавляет партию социалистов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Игорь Додон в качестве официального лица уже третий раз в Минске. Дважды – в 2017-м и 2019-м годах, будучи президентом, он посещал Беларусь с рабочими визитами. Сейчас он в Минске в качестве руководителя одной из крупнейших политических сил в Молдове. Это встреча не только политиков, но и друзей. Не обошлось без эмоциональной составляющей.

– Живой!

– Не дождутся! Дружеские отношения способствовали налаживанию межгосударственного диалога и укреплению экономических связей. Фундамент сотрудничества между Минском и Кишиневом был заложен еще в советские времена. А после официального визита Александра Лукашенко в Молдову семь лет назад был достигнут ряд договоренностей. Самым успешным проектом стало совместное производство белорусских троллейбусов, соответствующих высоким экологическим стандартам, которые предъявляют в ЕС. Тогда же договорились разливать у нас молдавский коньяк, а президенты даже вместе вспахали поле. Но торговые пути сейчас перепаханы снарядами. Трудности в логистике ухудшили товарооборот.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хочу из первых уст услышать, что происходит в Молдове, потому что все ваши события мы в основном получаем из средств массовой информации. Естественно, что есть и другие люди, которые нас информируют. Но важно услышать от тебя обстановку и ситуацию. Мое отношение к Молдове знаешь. Это цветущий сад, в котором живет прекрасный, очень трудолюбивый народ. Очень похожие на белорусов. Мы всегда готовы к сотрудничеству с Молдовой. Но самое большее, что меня в ужас даже привело, это разговоры в Молдове по поводу якобы потери независимости Молдовы и включения в состав соседнего государства. Катастрофа. Но я этому не верю, потому что жители Молдовы, особенно Кишинева, люди не глупые. И нет того народа, который бы самостоятельно лишил себя независимости сам по себе. Поэтому я это слышу, но в это не верю. Но хотелось бы узнать, как все-таки живут наши братья-молдаване. Очень хотелось бы, чтобы там был порядок. Мой вам совет древнего политика. Не рвитесь вы ни в какие союзы. Никто вас нигде не ждет. Вы видели, как любили европейцы, к примеру, Украину. Как только Украина транзитом через Европейский союз хотела поставить зерно в прошлом году. Ее начали блокировать. Не дали провезти. Даже в Африку Украина не могла поставить это зерно. Ну, по той информации, которую мы получали. Вы что думаете? Молдаван ждут их, что особое будет отношение. Точно так будет с вашей аграрной продукцией, вином и так далее и тому подобное. Слушай, до тебя, когда ты был президентом, ты уже это проходил.